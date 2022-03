S Jak otevřít jakoukoli konzervu jen pomocí kamene. Nepotřebujete k tomu sílu

Myslíte, že si dokážete poradit s ledasčím? A uměli byste otevřít plechovku bez otvíráku? Nemusíte ani vytáhnout nůž! Plechovku můžete otevřít i pomocí plochého kamene. Není potřeba síla, jen trocha trpělivosti.

Chybí vám otvírák na konzervy?

Zapomenout otvírák není nic neobvyklého. Stává se to i těm nejostřílenějším zálesákům. A co teprve, když nejste na výlety či pobyt mimo vlastní kuchyň zvyklí a vybavení. Jestliže nemáte švýcarský nůž nebo jinou univerzální pomůcku, která vám pomůže proděravět plechovku, tak aby šla otevřít, pak bude třeba vytáhnout z rukávu nějaký trik. Je jich hned několik, ale ten s kamenem je nejelegantnější.

Otevřít konzervu nožem není jen tak

Plechovku můžete po obvodu horní části také proděravět nožem. Kdo to zkoušel ví, že i tento způsob funguje, ale je potřeba mít trochu cviku a zručnosti, aby se vám plechovka při každém úderu nepřevrátila na bok. Nůž je totiž potřeba držet pevně jednou rukou a druhou tlouci do střenky krátkými silnými údery, tak aby ostří proniklo částečně do plechu. Práce s nožem je poměrně nebezpečná a proděravělé víko plechovky je velmi ostré. Při otevírání buďte velmi obezřetní.

Nožem lze otevřít konzervu i jinak

Nůž se dá použít i jiným způsobem, a to v případě, že jeho ostří je na koci, kde navazuje na střenku, širší než střenka. Tento ostrý roh nože pak můžete použít k proděravění obvodu pomyslného víka. Plechovku můžete držet v jedné ruce a druhou uchopíte nůž, roh nože u střenky přiložíte k víku a kolíbavým pohybem zatlačíte na plech. Obvod proděravíte tolikrát, aby se dala plechovka alespoň částečně otevřít.

Pokud je ostří širší než střenka, můžete tento roh nože použít jako otvírák. Zdroj: Profimedia.cz

Jak otevřít konzervu pomocí kamene

Na vše existuje řešení a v tomto případě není nijak náročné. Stačí najít plochý kámen nebo kousek drsného betonu. A za chvilku je po problému.

Vezměte plechovku do ruky a horní částí ji přiložte k plochému kameni. Dřete plechovkou tak dlouho o kámen, dokud zcela neodstraníte hrubší okraj. Toho musíte plechovku zcela zbavit po celém obvodu.

Pokud je hrubý kraj pryč, vezměte plechovku a otočte ji horní stranou nahoru. Nyní stačí jen silně zmáčknout prsy po stranách plechovky. Horní „víko“ povolí a plechovka se otevře.

Zdroje: kreativnija.cz, www.wikihow.com