Domek za pár set tisíc: Zvládnete to svépomocí. Podívejte

Dům jen za pár set tisíc? Jde to, ale jen když umíte přiložit ruku k dílu. Podívejte, jak si poradil pan Tomek a dotáhl svůj jednoduchý domek k fantastickému výsledku. Nemusí to být váš styl, ale stejně smeknete!

Zdroje: www.thespruce.com, www.countryliving.com

Jak postavit levný dům? Svépomocí!

Je vůbec možné postavit dům levně? Je. Sice nás vždy svazují různá nařízení a regulace, naše domy musejí být bezpečné i dostatečně tepelně izolované, ale přesto mohou být levné.

Podívejte se, jak krásný dům - a také stylově zařízený - si svépomocí postavil pan Tomek z Polska. Nejenže zvládnul vybudovat tento dům o užitné ploše 50 m2, ale také zrestauroval spoustu nábytku a materiálu, které v moderním rustikálně industriálním interiéru použil. Přestože nepracuje ve stavebnictví, Tomek zvládnul postavit dům ve svém volném čase, za pár korun a s fantastickým výsledkem.

Levný dům: Dvakrát měř, jednou řež

Pan Tomek investoval do svého domku 65 000 zlotých, což je o chlup víc než 340 000 korun českých. Je to sice domek o malé výměře, nicméně v takto komfortním provedení je i život na malé ploše velmi příjemný. Rozhodně je to domov nebo letní byt poskytující nejen přístřešek, ale také styl. Domek je velmi strohý, což konec konců také patří ke zvolenému stylu, nicméně se zdá, že je skutečně funkční i skvěle dotažený do konce s drobnými detaily.

Nejde tedy jen o to, že pan Tomek zvládnul stavbu sám, ale také ji dobře promyslel a naplánoval. U malých prostor je plánování a chytré využití prostoru alfou i omegou.

Za každým malým prostorem je velké plánování. Zdroj: StudioDin / Shutterstock.com

Malý dům, ale velký pozemek okolo

Vadí vám, že je domek malý? To samozřejmě záleží na úhlu pohledu i na tom, kolik lidí bude současně takový prostor obývat. Velikým plusem je také pozemek okolo domu. S pěknou terasou se prostor domu v letních měsících ještě o něco rozšíří a volnost okolního prostranství i pohledy skrze velká štítová okna a prosklené dveře dávají nejen dostatek světla, ale také působí méně stísněným pocitem.

Tento dům je jedinečný tím, že jej majitel skutečně postavil, nicméně podobných konceptů je celá řada. Šikulové v různých koutech věta také umně recyklují maringotky, karavany i kontejnery určené pro mezinárodní lodní dopravu. Ty poskytují nutnou robustní kostru domu. Sestavením několika kontejnerů vzniká zajímavý prostor.

Vše, co zrenovujte, se počítá. Každá koruna je dobrá. Zdroj: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock.com

Mini domky nejsou vždy levné

Malé a miniaturní domy můžete koupit také na klíč a některé již kompletně zařízené. Dobře známá švédská nábytkářská společnost vyrábí domky „Tiny House“, které jsou vybavené až po posledního háčku i utěrky.

Různé společnosti nabízejí domy montované, kde si budoucí majitel může vybrat z několika desítek typů domů. Ten si pak může následně sám sestavit. Tyto prefabrikáty nejsou laciné, ale stále vychází jejich pořízení úsporněji. Navíc je stavba již naplánovaná do poslední tvárnice a hřebíku. Celá agenda s projektováním a sháňkou materiálu odpadá a zůstává "jen" dům postavit.

Tyto domy stále vycházejí levněji než typická novostavba, ale rozhodně se ani vzdáleně nepřibližují pouhým 340 tisícům, nicméně obytná plocha je často také významně větší.