Máte doma staré knihy? Nevyhazujte je. Možná jsou to poklady za tisíce

Zdědili jste v pozůstalosti knihovnu plnou starých výtisků? Možná je v ní ukrytý malý (či velký) poklad! Jak poznat vzácnou knihu?

Jsou lidé, kteří bez knih nedokážou žít. Ale pak jsou tací, kterým napsané svazky nic moc neříkají. Ať už patříte do první nebo druhé skupiny, měli byste zjistit, co vlastně v knihovně máte. Jistě – může jít o stovky knih, které nemají valnou cenu. A třeba je mezi nimi poklad, který si můžete hýčkat nebo ho draze prodat. Jak ho poznáte? Tady je pár indicií, jak na to.

Ve staré knihovně můžete objevit poklady. Zdroj: Profimedia

Hledejte první vydání

Mezi sběrateli se hodně cení knihy, které vyšly v prvním vydání nebo výtisky v původní vazbě. Vzácností jsou i tituly, jež vyšly v nízkém nákladu – například v 50 výtiscích. Pokud něco takového máte v knihovně, jste „za vodou“. A to doslova. Cena těchto „papírových raritek“ se může pohybovat v řádu tisíců či desetitisíců korun.

Zaměřte se na výtvarníky

Mezi knihovnické skvosty patří i tituly, které ilustrovali slavní výtvarníci, jako třeba Toyen, Jindřich Štýrský nebo Karel Teige. Proto nekoukejte jen na rok vydání, titul, ale i na jméno člověka, který dílo ilustroval. Vzácná může být i literatura vydaná do roku 1948. Na dračku jdou zejména prvně vydané „verneovky" nebo „mayovky“, které mají pro sběratele nedozírnou cenu.

Cenu knih mohou ovlivnit i ilustrace slavných umělců. Zdroj: Profimedia

Co ještě byste neměli pustit z ruky:

Kompletní díla jednoho autora. Každý spisovatel má své „fanoušky“, kteří touží ve sbírce mít všechny jeho knihy.

Odborné publikace s ilustracemi.

Avantgardní časopisy.

Přírodopisné knihy s barevnými litografickými ilustracemi.

Umělecké časopisy ze začátku 20. století.

Knihy a časopisy o architektuře z roku 1935.

Starší místopisné publikace.

Kdo určí cenu?

Pokud jste v knihovně našli něco, co by mohlo mít cenu, je logické, že chcete vědět, kolik byste za nalezený „skvost“ dostali. Pomoci vám mohou třeba majitelé antikvariátů, kteří jsou často i vášnivými sběrateli knih. Radu najdete i v různých diskusních fórech na internetu. Inspirací mohou být i publikace o již dražených sbírkách po roce 1990, kterou vydalo například Nakladatelství Fabio. Knihy seženete pod názvem Ukazatel aukčních cen knih I - IV.

Je důležité říct, že na cenu draženého výtisku má vliv spousta faktorů – jeho název, autorství, stav, číslo vydání, počet vydaných kusů, název a číslo svazku edice (pokud byla kniha vydána v edici) nebo původní vazba knihy.

Některé knihy prodáte za tisíc či tisíce korun. Zdroj: Profimedia

Kam s knihami, které nepotřebujete

Poté, co vytřídíte zrno od plev, může se stát, že zbyde spousta výtisků, které nemáte kam dát. Co s nimi? Kniha je lidské dílo, proto byste k ní měli přistupovat s úctou. Nechtěné svazky můžete buďto prodat do antikvariátu nebo darovat do Domova pro seniory nebo nemocnic, určitě si tam najdou nějaké čtenáře. Knížky najdou své čtenáře také v knihobudkách, kam je můžete bez problémů přinést a zařadit. Jejich seznam najdete na www.knihobudka.cz.

Nejvzácnější knihy, které u nás byly vydraženy

První výtisk monografie Emílie ke mně přichází ve snu z roku 1933 od českého surrealisty Jindřicha Štýrského. Výtisk vyšel jen v 69 kusech a byl vydražen za 1,6 milionu korun.

První vydání Erotické revue od Jindřicha Štýrského a Toyen. Tahle raritka vyšla jen v 30 kusech a sběratel za ní zaplatil v přepočtu 734 tisíc korun.

Zdroje: www.umimeporadit.cz, www.knihobudka.cz