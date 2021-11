Přišel čas přesadit orchideje. Jak přesně postupovat, abyste nepřenesli infekci

Máte doma orchidej, které vylézají kořeny z květináče nebo se jí prostě viditelně nedaří? Je na čase pro ni něco udělat! Víte, jak tuto exotickou květinu přesadit? Máme pro vás rady a tipy, které z ní udělají opět dominantu vašeho domova.

Jste majiteli orchideje, která neustále prospívala a z ničeho nic je jako bez života? Vždy je cesta, jak jí pomoci a dát jí lepší podmínky. Začněte tím, že ji přesadíte. Nejde o nic složitého a celá akce vám potrvá pouhých pár minut.

Něco málo o orchidejích

Oblíbenost orchidejí je jasná! Její vůně, krása a barevnost květů je prostě omamující a bezkonkurenční. Ve světě květin tvoří největší rodinu kvetoucích rostlin na světě s více než 30 000 různými druhy a nejméně 200 000 hybridy. Orchidej je doma v rovníkových tropech, v arktické tundře a všude mezi tím. Příčinou její rozmanitosti je úžasná schopnost přizpůsobit se danému prostředí. Přesto nesnese všechno! Je i velmi citlivá, a proto se o ni starejte co nejpečlivěji a nedělejte nic, co by ji mohlo poškodit nebo dokonce zahubit.

Nejprve opatrně vyjměte kořenový systém z květináče a odstraňte z něj původní kůru, ve které byla rostlina pěstována. Zdroj: profimedia.cz

V přirozeném klimatu rostou orchideje na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin. Jejich husté bílé kořeny jsou speciálně přizpůsobeny na absorbování vlhkosti a rozpuštěných živin. Obvykle se vyskytují spíše na stromech a milují dobrou cirkulaci vzduchu. Dávají přednost celoročnímu dvanáctihodinovému dni a vyžadují vysokou intenzitu světla.

Co potřebuje pokojová orchidej

Většina orchidejí pěstovaných doma je poměrně nenáročná a kromě lehké zálivky a občasného hnojení nic moc nevyžadují. Nepěstují se v běžném substrátu, ale v nahrubo drcené kůře, určené přímo pro orchideje. Protože kůrová drť snadno prosychá a je výborně přístupná pro vzduch, nehrozí kořenům tak často plísňové choroby a nepříjemné zahnívání.

Orchidej nemá příznivé podmínky

Ovšem vše není vždy tak ideální a občas se prostě květině může přestat dařit. Víte, jak to poznáte? Buď to dají najevo oschlé a ovadlé listy, nebo je stvol dlouhodobě bez květů. Podobná situace může nastat i ve chvíli, kdy má rostlina malý květináč a velké množství kořenů se nachází mimo nádobu. Kořeny pak nejsou svěží a zelené, ale hnědé, suché a bez vitality. V tomto případě pak kořeny neplní svou funkci a květina prostě a jednoduše strádá.

Dejte orchideji nový domov

Přesazení květiny nespočívá pouze ve výměně nádoby a pěstebního substrátu, ale musíte jí dát novou sílu tím, že odstraníte všechny odumřelé kořeny. Po přesazení rostlinu zalijete až po třech dnech, aby se stihly zahojit všechny řezné rány. Určitě nespěchejte ani s hnojením, to první byste měli aplikovat až za několik týdnů po přesazení, a to i vzhledem k ročnímu období, v němž jste orchidej přesazovali.

Kdy je nejvhodnější čas

Ideální dobou pro přesazení orchideje je jaro nebo podzim. Pokud je však vaše orchidej v opravdu velmi špatném stavu, nečekejte na nic a přesaďte ji okamžitě. Pouze v období, kdy orchidej kvete, se přesazování vyhněte. Přestože se vám na kvetoucí rostlině něco nezdá, není to vzhledem ke schopnosti vykvést nic tak vážného. Zbytečně byste přišli nejen o poupata, ale i o již rozvinuté květy.

Co budete potřebovat

Připravte si kůrový substrát na orchideje, dřevěné nebo živočišné uhlí a novou průsvitnou nádobu na orchideje (můžete použít i původní vydezinfikovanou octem nebo jiným přírodním prostředkem). Dále budete potřebovat vydezinfikované zahradnické nůžky, nádobu na rozdrcení uhlí a navlhčený čistý hadřík na otření listů.

Jak postupovat

Situaci, kdy rostlina neprosperuje, poznáte podle nápadného vadnutí listů, kterým nepomůže zálivka ani hnojení. Nejprve opatrně vyjměte kořenový systém z květináče a odstraňte z něj kůru, ve které byla rostlina původně pěstována. Rostlinou lehce zatřeste a oklepejte zbytky staré kůry. Potom postupně odstříhejte všechny suché nebo nahnilé kořeny. Protože mívají rány na živých kořenech tendenci k uhnívání, měli byste je ošetřit. Proto je posypte rozdrceným dřevěným nebo aktivním uhlím.

Postupně odstříhejte všechny suché nebo nahnilé kořeny. Zdroj: profimedia.cz

Na dno květníku nasypte vrstvu kůry, opatrně do něho vložte ošetřený kořenový systém orchideje a na závěr vše zasypte novým kůrovým substrátem. Myslete při tom na to, že by rostlina měla být zapuštěna o něco hlouběji, než byla dříve. Jen tak se podaří do nádoby ukotvit všechny mladé kořeny. Nakonec navlhčeným hadříkem očistěte listy. Přibližně tři dny nově přesazenou orchidej nezalévejte, aby se zacelily řezné ranky na živých kořenech.

Zdroje: www.bydleni.instory.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.isotra.cz