Chytré triky, jak schovat u vody mobil nebo peněženku: Takto si zloděj neškrtne

K létu patří návštěvy koupališť, rybníků i mořských pláží. Koupání je prostě fajn a bezvadně v horkých dnech osvěží. Víte však, jak si chránit své cenné věci a jak schovat mobil a peněženku? Máme pro vás pár fíglů proti nenechavým zlodějům.

Také řešíte, co dělat u vody s peněženkou, mobilem nebo tabletem? Nenechte si kazit letní radovánky! Jenže kam tyto cennosti ukrýt? K vodě si s sebou většinou berete jen plážovou tašku, deku, ručník a pár drobností. Poradíme vám, jak svoje věci nenechat zbytečně na očích, a přesto je mít v relativním bezpečí. V každém případě, vždy buďte opatrní.

Nevyhazujte obal od opalovacího krému

Jakmile spotřebujete prostředek na opalování v neprůsvitné plastové lahvi, seřízněte její zúžené hrdlo tak, aby na ni opět šlo nasadit víčko. Obsah pak naplňte drobnostmi, jako jsou hodinky, sluchátka, šperky, bankovky menší hodnoty nebo tam můžete uložit i bankovní kartu. V hromádce ostatních opalovacích přípravků budete mít věci určitě ve větším bezpečí. Obsah se vyplatí vycpat papírem nebo vatou, aby zbytečným zvukem nepřitahoval pozornost.

Obal od dětské přesnídávky v sáčku

Miluje vaše dítě tekuté přesnídávky v sáčku se šroubovacím uzávěrem? Tak to máte k dispozici další malý sejf. Když sáček pečlivě vymyjete a rozstřihnete dno, stačí hrdlem provléknout šňůrku a pověsit na ni klíč. Díky zahnutému dnu tak neztratíte ani klíče, kartu či mobil.

Využijte záložku do knihy

Vyrobte si doma jednu záložku, do které se vám vejde buď bankovní karta, nebo přeložené bankovky. Zloděje knihy moc nezajímají. Ideální je k výrobě použít tužší plátno, tvrdší karton nebo tvrdou čtvrtku.

Využijte papírové kapesníky

Papírové kapesníčky má u sebe většinou každý. Je to skvělé místo, kam můžete schovat pár drobností či papírových bankovek a mincí. Případný zloděj většinou jako první hledá peněženku.

Šminky jako trezor

Každá žena má v kabelce rtěnku a stíny, jejichž obaly můžete opět využít jako dokonalou skrýš. Krabičky od vypotřebované dekorativní kosmetiky můžete použít na cenné drobnosti. Líčidla v kabelce působí nenápadně a zloděj je pravděpodobně otvírat nebude.

Kapsář ze staré osušky

Udělejte si ze staré osušky polštář s vnitřní kapsou. Máte ho hotový během chvilky a nemusíte vyndávat ani šicí stroj. Slepte si ho pomocí tavné pistole. Delší stranu zahněte a udělejte kapsy potřebné velikosti. Měly by být na rubu, který bude ležet na zemi. Zhruba ve třetině osušku přehněte a udělejte záhyb o něco větší než polštář. Do vniklých kapes pak dejte vše, o co byste nechtěli přijít.

Máte miminko? Zachrání vás dětská plínka

Pokud máte malé dítě, máte bezva zbraň proti zlodějům. Několik čistých jednorázových plen zabalte tak, jako se balí použité plenky a do jedné z nich ukryjte všechny vaše cennosti. Věřte, že se nikomu nebude chtít otevírat je.

