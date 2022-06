Pavučiny: Jak je jednoduše odstranit, aniž byste si ušpinili zeď

Otravuje vás doma stálý úklid pavučin a nevíte, jak se jich nejlépe zbavit? Dejte vale pavoukům a udělejte vše pro to, aby se jim k vám už nechtělo.

Už samotné slovo pavouk v mnohých vyvolává pocit nejistoty, někdy i zděšení a dokonce paniky. A věčné uklízení pavučin nikoho také moc nenadchne. Přestože jsou pavouci užiteční tvorové a chytají nepříjemný hmyz, doma je nikdo nepotřebuje. Poradíme vám, jak se jich můžete trvale zbavit.

Nepříjemné pavučiny

Pavouci během svého života vytvářejí pavučiny jako dokonalé pasti, do kterých chytají své kořisti. Bohužel v interiérech domů se jich nedočkají tak často jako venku, a proto se přemisťují na další a další místa, kde za sebou nechávají další a další pavučiny. A nejen to! Při svém putování po bytě po nich často zůstávají i takzvané „bezpečnostní lana“, která můžete obvykle vidět viset od stropu. Pavučiny se tak stávají velkým lapačem prachu a mnohých dalších nečistot.

Extrakt z kaštanů odpuzuje pavouky. Zdroj: Shutterstock

Nejdůležitější je prevence

Utěsněte všechny přístupové prostory v okolí dveří a oken, aby k vám neměli pavouci přístup. Řešením je buď nové těsnění nebo sítě proti hmyzu. Přes tyto pevné bariéry se k vám žádný pavouk již nedostane.

Pavučiny i s pavoukem odstraňte manuálně

Pro otrlejší, kteří se pavouků nebojí, je nejjednodušší pavouka chytit a společně i s pavučinou jej sklepnout do plastového kelímku nebo ho opatrně zabalit do papírového ubrousku. Pak už stačí pavouka i s nečistotami vyhodit ven z okna.

Využijte i další možné prostředky

K likvidaci pavučin i pavouků vám skvěle pomohou i prachovky s dlouhou rukojetí. Použít můžete i obyčejný smeták nebo jakoukoliv tyč, na níž nasadíte starou ponožku nebo tričko. Bezvadně se tak dostanete i do špatně přístupných míst, jako jsou garnýže na závěsy, rohy stropů nebo lustry a jejich okolí. Častokrát pomůže i malý smetáček a schůdky. V případě, že se pavouk zabydlel mezi listy květin, použijte na jeho vylákání a odstranění vatovou tyčinku nebo hadřík z mikrovláken.

K likvidaci pavučin skvěle poslouží prachovka s dlouhou rukojetí. Zdroj: Shutterstock

Braňte se proti pavoukům kaštany

Možná vás to překvapí, ale pavouky dokonale odpuzují látky, které jsou obsažené v kaštanech. Proto umístěte rozemnuté listy kaštanů do míst, kde se pavouci vyskytovaly. Zároveň položte listy kaštanů na parapety oken, a to zevnitř i zvenku. Stejně tak je můžete uložit na poličky nebo rozvěsit na lustry a lampy.

Vyrobte si extrakt z kaštanů

Naložte si půlky kaštanů (mohou být i nezralé) do silného bezbarvého alkoholu a nehte je zhruba 2 týdny louhovat. Po uplynutí lhůty přelijte tekutinu do rozprašovače a nastříkejte ji do všech rohů, k oknům a do okolí dveří.

Které vůně pavouky odpuzují?

Pavouci nesnášejí například aroma máty, kterou můžete rozložit čerstvou na inkriminovaná místa. Perfektně fungují i citrusy, kdy můžete jejich kůrou potřít místa výskytu. Mezi další přírodní odpuzovače, kterým se pavouci vyhýbají velkým obloukem, patří skořice, cedr, tabák a také kokosový olej.

Pavouci nesnášejí například aroma máty, kterou můžete rozložit čerstvou na inkriminovaná místa. Zdroj: shutterstock.com

Ocet pavoukům nevoní

Dalším výborným odpuzovačem pavouků je i ocet. Stačí jej smíchat s vodou v poměru 1:1 A pomocí rozprašovače aplikovat do míst výskytu.

