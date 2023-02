10 geniálních triků našich babiček: Uměly na jídle ušetřit spoustu peněz!

Jistě už každý z nás někdy vyhodil zkažené jídlo, které se nestihlo zkonzumovat. Nejenže plýtváme potravinami, ale také kvůli tomu zbytečně utrácíme peníze. Naše babičky však věděly, jak tomu předejít. Používaly tyto jednoduché triky!

Když je něco v akci, máme tendenci toho nakoupit co nejvíc, i když už někde v podvědomí víme, že to nedokážeme stihnout spotřebovat. Jakmile dojde na vyhození nedojedeného nebo plesnivého jídla, mávne se nad tím rukou. Když tak ale učiníte několikrát do týdne, z celkového pohledu tím velmi proděláváte a zároveň nepomáháte ani životnímu prostředí. Je proto dobré znát každý trik, který nám pomůže šetřit z obou pohledů.

Podívejte se na video, jak snadno se dá ušetřit na jídle:

Pište si nákupní seznam

Než zajdete do obchodu, připravte si nákupní seznam, na kterém budou pouze ty potraviny, které opravdu potřebujete. S tím souvisí i plánování jídla, které budete v následujících dnech vařit. Při návštěvě obchodu se pak zásadně řiďte pouze tím, co je na seznamu. Ušetří vám to jak peníze, tak i čas!

Pečlivě zkoumejte potraviny

Před tím, než vložíte ovoce a zeleninu do košíku, je pořádně zkontrolujte. Nevykazuje žádné známky napadení plísně? Důležitým faktorem je také správná barva a žádný zápach. U ostatních potravin zkoumejte datum minimální spotřeby.

Uchovávání potravin v mrazáku

Neodolali jste slevě a nakoupili toho o něco víc? Využijte mrazák, který vám přebytek potravin uchová čerstvý po dlouhou dobu. Zmrazit můžete jak maso, tak i čerstvou zeleninu nebo dokonce zbytek omáčky od oběda. Stačí na krabičku nebo mikrotenový sáček napsat, co obsahuje, a využít tak později.

Sušení a zavařování

Ovoce můžete jak zmrazit, tak i usušit nebo zavařit. Díky tomu získáte hned několik možností, jak ho použít, aniž by se stihlo zkazit. Z mraženého ovoce můžete vyrobit v létě zmrzlinu nebo ho použít do koláčů. Zbylá jablka nakrájejte na tenké plátky a usušte je. Ostatní ovoce můžete zavařit a jíst jako přesnídávku.

Uspořádejte správně lednici

Věděli jste, že v lednici má každý druh potraviny své místo? Ovoce a zelenina patří do spodních šuplíků, které jsou na to přímo určené. Kvůli proudění vzduchu čerstvé maso a uzeniny umisťujte do prostředních poliček. Mléčné výrobky, jako jsou jogurty a sýry, skladujte v nejvyšších patrech.

Zbytky potravin uchovávejte v lednici na úrovni očí. Zdroj: shutterstock

Podávejte menší porce

Není nad to si přidat až poté, co dojíte. Pokud si toho totiž nandáte příliš a nesníte to, velmi často se stává, že poté už to zkrátka nikdo nebude chtít dojíst. Jídlo je okousané, a to nikoho nevábí. Kdežto nedotčené jídlo sní každý s chutí i později.

Uchovávejte jídlo na očích

Ne nadarmo se říká: sejde z očí, sejde z mysli. Proto uchovávejte v lednici zbytky jídel vepředu, nejlépe v průhledných mističkách. Jakmile dokoupíte něco nového, umístěte to dozadu za starší nedojedenou potravinu. Tak vás nebude lákat spotřeba čerstvého jídla a nezapomenete ani na to staré.

Staronový oběd

Pokud jste k obědu snědli veškeré maso, ale příloha vám zbyla, není to důvod k jejímu vyhození. K bramborům stačí podusit zeleninu na pánvi a máte za chvilku hotový nový oběd ze zbytků. Do rýže zas můžete přimíchat zeleninu, zakápnout trochou sójové omáčky, přisypat koření a rizoto je na světě!

Do rizota můžete použít spoustu zbytků, které se v lednici nachází. Zdroj: Shutterstock

Pozor na neprůhledné nádoby

Kečupy a omáčky se velmi často prodávají v barevných tubách, do kterých není vidět, kolik toho uvnitř ještě zbývá. Proto se může stát, že omáčku vyhodíte dřív, než opravdu dojde. Skvělý způsob, jak to zjistit, je nechat tubu vzhůru nohama a obsah v ní steče dolů k víku. Druhý způsob je tubu rozstřihnout a vnitřek setřít stěrkou.

Ještě není nic ztraceno

I když objevíte v lednici nějaké jídlo, které je po datu spotřeby, nemusí být ihned k vyhození. Některé potraviny po minimální trvanlivosti zůstávají nějakou dobu ještě v pořádku, pokud je správně uchováváte. Vůně daného jídla vám prozradí, zda je stále čerstvé, či už nikoliv.

Zdroje: nestle.cz, blog.kosik.cz, dumazahrada.cz