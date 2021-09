Jak umýt okna, aby na nich nezůstaly žádné šmouhy: Nejlepší je bílý ocet

Čistit špinavá okna nemusí být jen řehole, ale docela příjemná odpočinková činnost. Stačí si vzít k ruce ty správné pomocníky, kteří vám zaručí, že vaše okna budou zářit čistotou a budou bez jediné šmouhy. A hlavně? Práce vám půjde hned lépe od ruky. Jak tedy jednoduše a bez námahy umýt okna?

Čistá okna jsou vizitkou každé domácnosti. Ovšem mytí oken nepatří právě k oblíbeným domácím pracím. Je jen málo lidí, kteří myjí okna s radostí. Občas je to však potřeba udělat, ať se nám chce nebo ne. Ale jak je umýt, aniž bychom tím strávili půl dne, nezničili si ruce a záda a nenarušili si psychickou rovnováhu? Máme pro vás skvělý tip.

Chce to fajn počasí

Takovým ideálním počasím je to, kdy vám není ani příliš zima ani příliš horko, prostě tak akorát. Zdá se vám to nedůležité? Nenechejte se zmýlit. Když venku mrzne, zjistíte během chvilky, že mytí oken není dost dobře možné a raději počkáte, až bude o pár stupínků více. Podobně je tomu i během parného léta, kdy praží ostré a prudké slunce přímo do oken. Za prvé vám bude neskutečné vedro a za druhé si jen těžko všimnete šmouh. A pokud ano, tak se vám okna budou v horkém počasí těžce leštit.

V případě, že máte starší typ oken a jsou šroubovací, čeká vás bohužel více práce s jejich rozšroubováním, umytím, důkladným vyleštěním a poté zase s následným zašroubováním. Zdroj: profimedia.cz

Důležitá je příprava

Z okolí oken odkliďte vše, co by vám v mytí mohlo překážet. Máte záclony a závěsy? Samozřejmě je sundejte a můžete je dát mezitím vyprat. Okolí oken vyčistěte od pavučin a jiných nečistot. A nezbývá, než si připravit potřeby k mytí oken, tedy hadřík, saponát na nádobí, žebřík či stabilní stoličku.

Jde se na to

Naplňte kbelík čistou studenou vodou a přidejte několik kapek prostředku na nádobí. Nejprve se pusťte do vyčištění žaluzií a poté umyjte rámy. Buďte opatrní s výběrem speciálních prostředků. Rámy v bílé barvě mají tendence žloutnout, ale jsou zároveň citlivé na poškrábání. Takže se vyhněte například písku na čištění. V případě, že máte starší typ oken a jsou šroubovací, čeká vás bohužel více práce s jejich rozšroubováním, umytím, důkladným vyleštěním a poté následným zašroubováním.

A náš tip? Nejlepší je bílý ocet

Pokud nejste fanoušci chemie a zároveň nejsou vaše okna příliš ušpiněna, můžete zvolit pouze čistou vodu. V opačném případě zvolte vhodné čisticí prostředky nebo běžně dostupné suroviny, mezi něž patří například ocet a bílý ocet! Právě v jeho použití, tkví tajemství jednoduchého mytí oken. Skvěle rozpouští nečistoty a po vyleštění se budou vaše okna lesknout jako zrcadlo. Jeden díl bílého octa smíchejte se dvěma díly vody. Nakonec stačí skla vyleštit suchým hadříkem. Bojíte se šmouh? Nemusíte. Co se týče doleštění, můžete použít starý dobrý novinový papír nebo staré silonky.

Přikázaný směr mytí

Jeden díl bílého octa smíchejte se dvěma díly vody. Zdroj: profimedia.cz

Důležitý je také směr, ve kterém budete okna mýt a následně leštit. Jednu stranu skel byste měli umývat ve směru od shora dolů a druhou pak zleva doprava. Proč je to důležité? Pokud si zvyknete na tento postup, snadno a rychle odhalíte, ze které strany máte na okně šmouhy.

Jak často mýt okna?

Na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď. Pokud bydlíte v zaprášeném prostředí, například pokud vy nebo sousedi topíte kamny, budete muset mýt okna poměrně často. Obecně platí, že by se okna měla mýt jednou za 3 měsíce. Čím častěji je budete ale mýt, tím rychlejší a jednodušší každé mytí bude.

