Jak nejsnáze vybělit utěrky. Maminka na to měla skvělý trik, zadarmo a funguje

Podle utěrek se pozná správná hospodyňka. Určitě jste tuto hlášku již slyšeli, třeba od babičky nebo maminky. Jak to máte s utěrkami vy? Toužíte po běloskvoucích utěrkách, ale šedá barva převažuje?

Vezmete do ruky vypranou vyžehlenou utěrku a zarazíte se. Tohle že je vyprané?! Pak si uvědomíte, že utěrku máte patnáct let a chystáte se ji hodit do koše. Zadržte, byla by to škoda! Co si budeme povídat, kvalitní utěrky vydrží spoustu let a že po těch letech nemají zářící bílou barvu? Všechno stárne, mění tvary i barvu.

Doma mi v kuchyni visí neustále nádherně bílé utěrky. I návštěva si toho všimla. Po letech mi kamarádka řekla, že jsem blázen – že ona má „úchylku" aspoň na boty, ale že by si někdo kupoval dokola nové a nové utěrky, o tom prý neslyšela. Ve snu by mě nenapadlo, že ta léta o tom takto přemýšlela. Když jsem jí řekla, že mám dokonce utěrky ještě po babičce, nevěřila mi.

Zašlé utěrky

Flek sem, flek tam. Jelikož se utěrky používají v kuchyni dennodenně a rozhodně po nich nesáhnete jen na zrovna umyté nádobí, občas vypadají po pár dnech hrůzostrašně. Hodíte je do pračky, ale po vyprání fleky na látce zůstávají. Přemýšlíte o vyvářce? Dobře, ale nejprve se koukněte na štítek, protože pokud utěrky nebudou ze 100% bavlny nebo lnu, zavaříte si i na zničení utěrky.

Namáčení v lavoru i v pračce

Moje maminka si nashromáždí tolik utěrek, aby se v pračce nemotaly jen třeba tři kousky. Nejprve je přes noc naloží do lavoru s vlažnou vodou smíchanou s trochou prášku na praní, 2 lžícemi jedlého oleje, 3 lžícemi jedlé sody a 3 lžícemi octa. S dnešními přípravky na praní se sice pere jedna báseň, ale i tak si mnoho lidí vyrábí svůj vlastní prací mýdlový sliz – lze ho použít samozřejmě taktéž. Pokud skvrny nepustí, ještě je tu možnost žlučového mýdla, které také dokáže zázraky!

Namáčet se ale dá i jinak. Někdo si večer naplní pračku, na prádlo nanese gel či prášek, zapne program na vyvářku, ale číhá, aby ji mohl vypnout těsně před nahříváním. Tím pádem se prádlo pouze promíchá s práškem a vodou, a bude v pračce odpočívat do dalšího dne.

Proč takovéto ingredience

Možná vám kombinace surovin přijde podivná. Na jednu stranu podivná je, ale funguje.

Ocet – při praní snižuje tření, změkčuje prádlo, fixuje barvy, zbavuje prádlo zápachu a odstraňuje skvrny

Jedlá soda – změkčuje prádlo, skvěle pohlcuje pachy, odstraňuje skvrny

Olej – ten na sebe naváže všechnu mastnotu i nečistoty

Samotné praní

Předmáčené utěrky se naládují do pračky a spustí se program na nejvyšší teplotu. Jednou za čas není na škodu utěrky před vložením do pračky povařit ve velkém hrnci, protože běžná pračka si nemůže dovolit prát na více jak 95 °C.

