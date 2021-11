Jak správně vyčistit filtr od digestoře ve 4 jednoduchých krocích

Možná si říkáte, proč píši filtr, když je to mřížka. Je i není. Mřížka není jediný filtr v digestoři, i když ta je nám na očích nejvíce a rozhodně je nutné ji také čistit. Jaké filtry najdete v digestoři a je možné je vyčistit?

Špinavá digestoř nefunguje správně

Digestoře jsou dnes již součástí téměř každé kuchyně. Snad ještě některé staré kuchyně na chalupách a chatách je nemají, ale jinak jsme si na jejich použití už dávno všichni zvykli. Ačkoli se to nezdá, odsavače par mají nejen za úkol odčerpat z místnosti maximum kouře, páry a s nimi také vůní, ale rozhodně znatelně zbavují kuchyni i mastnoty a horka, které se během vaření uvolňují. Bez digestoře by byla mastnota na stěnách, skříňkách, ale i dalším vybavení jasně patrná. To platí i v případě, že jsou filtry odsavače silně znečištěné.

Mřížku od digestoře bychom měli pravidelně čistit. Zdroj: Lazy_Bear / Shutterstock.com

Mřížka čili kovový tukový filtr

Mřížka filtru je viditelnou a často velmi zanesenou součástí kuchyňské digestoře. Je lehce odnímatelná a také způsobů jejího čištění je velké množství. Obvykle je velmi mastná, protože je prvním filtrem, a tedy také první překážkou odsávaného vzduchu. Mřížka se označuje jako kovový tukový filtr.

Čistá digestoř snadno a rychle. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Jak čistit filtry?

Filtry digestoře můžete očistit několika způsoby ve čtyřech jednoduchých krocích.

Odejměte mřížku, zjistěte stav případných dalších filtrů. Rozhodněte se, které části budete čistit a které raději vyměníte.

Před použitím měkkého kartáče mřížku namočte v horké vodě se saponátem nebo se sodou. Také ji můžete dát jednoduše do myčky. I případné další filtry můžete vyprat. Pokud má vaše digestoř textilní tukový filtr, počítejte s tím, že vydrží asi jen 100 hodin provozu digestoře. Teoreticky je možné textilní filtr vyprat v horké vodě, ale materiál se bude nejspíše trhat a natahovat. Textilní tukové filtry se prodávají k výměně a nepočítá se s jejich opakovanou použitelností.

Recirkulační digestoře jsou vybaveny uhlíkovým filtrem nebo filtrem s aktivním uhlím.

Uhlíkový filtr vydrží zhruba 200 pracovních hodin a doporučuje se jej čistit každé dva až tři měsíce. Čištění takového filtru není náročné. Můžete jej vyprat ručně nebo nechat práci na myčce nádobí. Zvolte program s teplotou nepřekračující 65 °C a nedávejte do myčky už nic jiného. Filtr je potřeba před opětovným použitím důkladně vysušit v troubě nebo na topení.

Filtr s aktivním uhlím by se měl čistit častěji. Doporučuje se použít myčku na nádobí a program s nejvyšší možnou teplotou, a to bez nádobí v myčce. I tento filtr je třeba vysušit. Odmočenou mřížku očistěte plastovým kartáčem nebo houbičkou. Mřížku nikdy nedřete drátěnkami nebo hrubým kartáčem, ani nevhodnými čistícími prostředky. Mřížka i digestoř mají totiž tenkou vrstvu oxidu chromu, která chrání materiál před korozí. Dočištěte a vysušte mřížku suchou utěrkou a nezapomeňte vložit ostatní vyprané nebo nově zakoupené filtry.

Zdroje: https://www.bhg.com, https://primadoma.tv