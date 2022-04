Jak vyčistit připálený hrnec dokonale, rychle a téměř bez námahy

I ti nejšikovnější kuchaři čas od času něco připálí. Víte, jak vyčistit připáleniny? Různých typů hrnců a pánví je tolik. Jak je nepoškodit? Nenechejte se zaskočit teflonovým povrchem či jinými novými nepřilnavými materiály. Vyčistit se dá všechno od starých hrnců po nové.

Zdroje: cestakbydleni.cz, chalupari-zahradkari.cz

Než začnete čistit připálený hrnec

Na silně připálené hrnce můžete koupit drahou chemii. Většinou funguje opravdu dobře, ale připlatíte si. Nebo můžete vyzkoušet osvědčené způsoby, které se hodí nejen na velmi odolné připáleniny, ale také velmi delikátní povrchy, jako je například teflon. Čím se vyzbrojit? Podívejte se, jestli máte po ruce citrony, alobal, jedlou sodu a ocet. Ale třeba také kostky cukru či peroxid.

Než se vrhnete na zkoušení různých surovin na připáleninu na dně hrnce, ujistěte se napřed, že zvolíte správné prostředky. Alobalové koule rozhodně nepoužívejte na teflon, stejně tak drátěnky a jiné kovové nástroje, které by povrchovou vrstvu nenávratně poškodily. Právě proto se můžete často dočíst, že je na čištění připálených hrnců dobrá dřevěná vařečka. Ta je nepoškrábe.

Nejhorší je, když na jídlo na plotně úplně zpomenete. Zdroj: Ton Bangkeaw/Shutterstock.com

Vyčistěte hrnce pomocí sody

Velmi účinná je jedlá soda. Jednak se dá použít sama o sobě, ale také nejčastěji v kombinaci s kyselým octem. Pokud máte velmi odolné připáleniny na dně hrnce, povařte v něm trochu octa a odstavte ze sporáku těsně před odpařením celého obsahu. Troška by prostě měla zůstat na dně. Nasypejte do hrnce dvě nebo tři lžíce sody a nechejte působit několik minut. I velmi silné připáleniny by měly povolit. Zbytek dočistěte houbičkou.

Peroxid pomůže na silné připáleniny

Soda a peroxid jsou vhodnou kombinací nejen na připáleniny v hrnci, ale také na pečicí formy a plechy. Čtvrt hrnku sody smíchejte s troškou peroxidu, tak aby vznikla hustá pasta. Pastu naneste na čištěný povrch a nechejte působit. Na plechy a silně znečištěné a připečené mastnoty se doporučuje alespoň dvouhodinová doba působení. Pokud čistíte hrnec s připáleným dnem, pak se doporučuje deset minut působení, ale můžete dobu natáhnout podle vaší potřeby a odolnosti skvrny.

Peroxid zachrání i silně připálené hrnce. Zdroj: profimedia.cz

Čištění připálených hrnců citronem

Pokud máte doma citron. Rozkrojte jej, vložte do hrnce, zalejte vodou a nechejte vařit několik minut. Odstavte z ohně, nechejte vychladnout a připáleniny oškrábejte vařečkou, pokud vám to materiál dovolí, použijte drátěnku.

Na nerezové nádobí můžete použít větší sílu, drátěnku i jiné hrubší čisticí prostředky. Dobré výsledky mají hospodyně s kombinací sody a saponátu. Stačí trochu sody a saponátu na dno, zalít vodou, povařit a po vychladnutí dočistit.

Rozkrojte citron na polovinu a nechejte povařit v připáleném hrnci. Zdroj: profimedia.cz

Kostky cukru a čištění připálených hrnců

Kostky cukru patří rozhodně mezi nevšední způsob čištění, ale není to hloupost. Cukr je dostatečně tvrdý, aby měl abrazivní schopnosti. Na druhou stranu není tak hrubý, že by poškodil a poškrábal. Odmočený hrnec drhněte kostkou cukru. Uvidíte, že je to sice pracné, ale účinné řešení.

Alobalové koule na čištění nerezových hrnců

Na nerez můžete použít také alobal. Před drhnutím připáleniny alobalovou kuličkou, nechejte odmočit připáleninu a připravte si pastu ze tří lžic jedlé sody a horké vody. Pokryjte pastou dno hrnce, nechejte působit, jak dlouho jen je to možné, a následně vydrhněte alobalem zmačkaným do koule. Nejen že vás alobal zbaví připálenin, ale navíc se bude vaše nádobí krásně lesknout.

Alobal pomačkejte do tvaru koule a vydrhněte jím nerezové nádobí. Zdroj: Lorena Fernandez / Shutterstock.com