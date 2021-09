Jak zachránit umírající orchidej? Rady na padání listů, přelití a hnijící kořeny

Orchidej dodá každému interiéru nádech exotiky. Pěstujete jednu z nejkrásnějších rostlin a nedaří se vám to? Nevyhazujte ji a pokuste se ji zachránit! Že nevíte jak? Poradíme vám.

Ne každému se poštěstí, že mu doma orchideje po celou dobu pěstování krásně prospívají a kvetou. Mnohokrát člověk stojí před otázkou, proč se květině příliš nedaří a říká si, co dál a jak květině pomoci. Pokud chcete udržet orchideje zdravé, musíte jim vytvořit přirozené prostředí. Stačí jen přijít na to, kde je problém a včas udělat kroky k oživení orchideje.

Jak oživit umírající orchidej

V závislosti na příčině se většina orchidejí dá zpět nahodit k životu opětovným zaléváním, ořezáním všech mrtvých kořenů a infikovaných listů. Někdy ovšem musíte zakročit a rostlinu přemístit nebo jí pomoci a podpořit růst nových kořenů.

Jestliže už květině listy zežloutly či divně vysychají a dokonce začaly opadávat, orchidej vám dává najevo, že potřebuje jiné místo, nejlépe bez přímých slunečních paprsků. Zdroj: profimedia.cz

Stonky a listy žloutnou

Všimli jste si, že vaše orchidej má žluté stonky i listy a obě části rostliny jsou jaksi ochablé a zvadlé? Někdy bývá tento problém doprovázen i tmavnutím kořenů, které postupně hnědnou, černají a mnohokrát uhnívají. Pak mohou dokonce i nepříjemně zapáchat. V první řadě byste měli zkontrolovat, jestli nedošlo k přemokření. Orchideje sice potřebují dostatek vody, ale ve chvíli, kdy je jí víc, než je záhodno, je zle. Na to jsou obzvláště citlivé.

Když už situace došla takhle daleko, většinou rostlinu nezachráníte. Ale jedna možnost by tu byla. Můžete ještě zkusit, narychlo orchidej přesadit do nového substrátu a odstřihnout stonky. Pak rostlině naordinujte asi 4 týdny sucha a uvidíte, jestli to zvládne. Aby se vám to nestalo, je dobré rostlinu jednou za týden přiměřeně zalít nebo na hodinu postavit do misky s odstátou vodou. Když se rozhodnete pro rosení, nesmí se voda nikdy dostat na květy.

Pokud chcete udržet orchideje zdravé, musíte jim vytvořit přirozené prostředí. Zdroj: profimedia.cz

Odumírají a hynou listy

Jestliže už květině listy zežloutly či divně vysychají a dokonce začaly opadávat, orchidej vám dává najevo, že potřebuje jiné místo, nejlépe bez přímých slunečních paprsků. Většinou k tomu dochází, když rostlinu poničilo slunce.

Listy jsou svraštělé a kořeny mění svou barvu

Vidíte, že původně masité a zelené listy jsou vrásčité či mají tendenci vadnout? Když se k této situaci ještě přidá divný stav kořenů, které jsou nejen extrémně tenké a papírové, ale mají zároveň bělavou barvu, orchidej volá o dostatečnou a rovnoměrnou zálivku.

Odstraňte špatné listy

Často se stává, že orchideji pouze uhnívají kořeny. V takovém případě, odstraňte spodní staré listy a nechte pouze ty nejmladší. Patrně vám přijde zvláštní, proč likvidovat i listy, které vypadají zdravě. Důvod je jednoduchý, rostliny se špatnými kořeny nedokáží vyživit všechny listy. Když je odstraníte, ulevíte jim tím.

Schlíplé a sytě okrové listy

Pokud začnou květině černat nebo hnědnout kořeny a listy jsou skleslé a tmavě žluté, potíž může být v nadměrném hnojení. Příliš mnoho hnojiva může totiž ve výsledku kořeny spálit a dokonce omezit i tvorbu květů. Co máte udělat? V první řadě vyndejte rostlinu z květináče, odstraňte hlínu a zkontrolujte všechny kořeny. Ty zdravé jsou vždy pevné, mají šedozelenou barvu a jejich konec bývá většinou fialový. Uhnívající kořeny hned odstřihněte.

Pokud začnou květině černat nebo hnědnout kořeny, odstřihněte je. Zdroj: profimedia.cz

Orchidej přesaďte

Rostlina by si zasloužila, kdybyste ji nyní přesadili do nového substrátu, do kterého přidáte drcené uhlí. Skvěle zabrání dalšímu uhnívání kořenů. Orchidej zasaďte tak, aby byly všechny kořeny uvnitř substrátu. Žádný z nich by momentálně neměl být mimo hlínu. Zasaďte ji do průhledného květináče, abyste mohli pozorovat, zda není přelitá či jí opět neuhnívají kořeny. Pokud momentálně postrádáte nový substrát, původní zahřejte v troubě, aby byl dostatečně vysušený a zničily se tam různé bakterie.

