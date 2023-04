Pomalý internet: 4 skvělé triky, jak ho doma jednoduše zrychlit

Víte, jak si pomoci a co zkontrolovat, když je váš internet podezřele pomalý? Podívejte se na triky a fígly, které by měl znát každý. Není to věda a někdy je opravdu možné zrychlit připojení, aniž by vás to stálo peníze.

Zdroje: jaktofunguje.com, wia.cz Znáte triky, jak zrychlit internetové připojení? Jste počítačoví analfabeti a zlobí vás připojení k internetu? Podívejte se na následující video, ve kterém autor jednoduše vysvětluje, na co byste se měli podívat a zda je možné zrychlit váš internet beze změn vámi zaplaceného tarifu. Máte router s linkou nebo sim kartou? Co byste ještě měli vědět? Velmi rozdílná situace vás může čekat mimo město. Ne všechny routery jsou připojené na telefonní linku. Především pokud jste někde na chatě, chalupě nebo jiném odlehlém místě, můžete se setkat s routery, které fungují ne přes připojení linkou, ale se SIM kartou konkrétního provozovatele sítě. Jsou to ty stejné telefonní sítě, přes které přijímáte signál na telefonu. Máte-li málo čárek signálu na vašem mobilu, očekávejte také pomalý či dokonce přerušovaný signál internetu přes router se SIM kartou. Internet máme dnes běžně na chatách i chalupách nebo s sebou na cestách. Zdroj: Profimedia Tyto routery sice řeší problém, když není do budovy zavedena linka, na druhou stranu však spoléhají jen na sílu signálu. Proto je nutné umístit router tam, kde je nejsilnější signál. Konkrétní místo najdete nejen pomocí sledování síly signálu na telefonu, ale můžete se také podívat na mapu signálu konkrétního provozovatele. Ač se bílá místa republiky zmenšují, stále tu existují oblasti, kde je signál jen velmi slabý. V případě, že je signál slabý, nemůžete očekávat dobré připojení ani v bezprostřední blízkosti routeru. Na vsi, ve starší zástavbě, se pak můžete setkat ještě s dalším problémem. Tím je nezvykle široké zdivo. I to může značně znesnadnit šíření signálu. Jde to neskutečně pomalu? Zjistěte, jestli i váš internet může být rychlejší. Zdroj: Profimedia Bezdrátový internet s drátem Ať už máte router jakýkoli a chcete zaručit nejstabilnější a nejrychlejší možné připojení k internetu, připojte se k routeru pomocí kabelu. Ano, je to tak. I když máte dobrý bezdrátový příjem, ještě lepší bude s kabelem. K tomuto účelu je nutné pořídit ethernet kabel, kterým můžete připojit chytrou televizi nebo osobní počítač. Notebooky často nemají požadovaný port čili zdířku, můžete ale pořídit adaptér a i váš laptop připojit napřímo k routeru.