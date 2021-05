Co všechno se dá v domácnosti vyčistit jedlou sodou snadno a prakticky zadarmo

Jedlá soda je praktický pomocník, bez něhož se neobejde žádná domácnost. Ať už nás pálí žáha nebo potřebujeme kypřidlo do pečiva. Málokdo však ví, že je jedlá soda perfektním čistícím prostředkem. Dokáže nahradit téměř všechna chemická čistidla.

Jedlá soda pomocník při úklidu

Jedlou sodu hojně používaly naše babičky. Díky moderním čistícím prostředkům se na ni ale na chvíli zapomnělo. Avšak nyní, díky nadšencům do ekologie a zero waste, zažívá své znovuzrození.

Mytí nádobí

Jedlá soda je skvělá při odmašťování a skvěle vyčistí i připálené hrnce či pánve. Do vody, v níž umýváte nádobí, přidejte 1 lžičku sody nebo ji nasypte na mokrou houbičku a vytvořte si kašičku.

Vyčištění zanesených hrnků

Jste-li milovníkem čaje, víte, že se vnitřní strana hrnečků velmi lehce zašpiní. Stačí, abyste hrnek den neumyli a nevzhledný povlak vás bude pronásledovat i ve snu. I s tím pomůže kaše z jedlé sody. Pokud jsou usazeniny silnější, hrnek namočte přes noc do roztoku ze čtvrt litru vody a cca 150 g sody.

Kuchyňská prkénka na krájení

Dřevěná kuchyňský prkénka jsou krásná, avšak i přes časté mytí lehce absorbují zbytky jídla, oleje a pachy. Namočte je přes noc do roztoku jedlé sody a vody, ráno opláchněte a nechte uschnout.

Sporák, gril a odpad u dřezu

V kuchyni ještě chvíli zůstaneme. Jedlá soda totiž skvěle zatočí i s mastnotou a skvrnami na sporáku či se zaneseným odpadem. Stačí, když na varnou desku aplikujete kašičku ze sody a vody a necháte 1 hodinu působit. Do výlevky nasypte 1 polévkovou lžíci prášku, nechte chvíli účinkovat a zalijte horkou vodou.

Trouba a mikrovlnka

Čištění zanedbané trouby může být oříšek. I s tím však pomůže kašička z jedlé sody a vody. Tu aplikujte na mastná a spálená místa a nechte působit přes noc. Další den troubu vydrhněte.

Rovnátka a zubní náhrady

Se zbytky jídla a eliminací nepříjemných pachů pomůže jedlá soda nasypaná do sklenice s teplou vodou. Do roztoku vložte ústní aparát a nechte ho tam do rána. Poté ho opláchněte čistou vodou.

Koupelna

Také celou koupelnu dokážete vyčistit tímto zázračným bílým práškem. Vanu, sprchový kout, umyvadlo i závěsy do sprchy vydrhněte kašičkou ze sody a vody. Pokud je špína zašlejší, směs naneste a nechte chvíli účinkovat.

Prádlo a dětské pleny

Jedlá soda usnadňuje praní. Také rozjasní bílé prádlo. Stačí ji nasypat k pracímu prášku. Pomáhá také odstraňovat skvrny ze silně znečištěného prádla nebo dětských plen. Do vody pro odmáčení přidejte půl hrnku sody.

Čištění matrací

Bez kvalitní matrace není kvalitní spánek. Jednou za čas by se ale měla vyčistit. Skvrny a parazity zničíte tak, že na matraci nasypete jedlou sodu a krouživými pohyby ji pomocí jemného kartáče vetřete do všech záhybů. Po 10 minutách matraci důkladně vysajte.

Eliminace pachů napříč domácností

Ať už jde o sportovní vybavení, skříně, boty, koše nebo zvířecí pelíšky, jedlá soda skvěle zatočí s jakýmkoli nepříjemným pachem. Na problematické místo stačí prášek nasypat, nechat chvíli působit a poté vysát vysavačem.

