Kondicionér: Anglické hospodyňky ho využívají na úklid i kousavé svetry

Kondicionér může být prospěšný nejen pro vaše vlasy. Má i alternativní využití, o kterých málokdo ví. Pomůže vám jak při úklidu v domácnosti, tak i v běžném každodenním životě. Následující tipy vás o tom přesvědčí!

Slovo kondicionér znamená navrácení věci do správného stavu. To bezpochyby můžete vidět na svých vlasech. Zlepšující efekt však můžete sledovat i jinde, než pouze na vlasech. Zaručeně vám dokáže zklidnit i podrážděnou kůži po holení, když nemáte zrovna po ruce tělové mléko. Podobných triků s kondicionérem je víc a my vám je teď ukážeme!

Jak využít kondicionér v domácnosti, se podívejte ve videu:

Kondicionér na vlasy jako pomůcka při praní i sušení prádla

Určitě jste již měli někdy na sobě kousavý svetr, který není vůbec příjemný. Jestliže podobný svetr máte doma ve skříni a z tohoto důvodu ho nenosíte, pak máme pro vás tip, jak ho opět hodit na sebe! Vypraný kus oblečení ponořte do horké vody s trochou kondicionéru. Po pár minutách působení přemáchněte a vaše oblečení bude měkké a pohodlné.

V sušičce vám kondicionér na vlasy dokáže nahradit vonné ubrousky. Smíchejte vodu s kondicionérem v poměru 1:1, nalijte do rozprašovače a směs nastříkejte na žínku, kterou umístěte spolu s prádlem do sušičky. Bude svěží a krásně voňavé.

Vyčistí a naleští nerez ocel

Objevili jste na sporáku, lednici či jiném spotřebiči rez? Nemusíte hned shánět drahé chemické přípravky, jelikož jeden užitečný již máte doma. Při čištění rzi vám pomůže klasický kondicionér na vlasy. Jako bonus spotřebič ještě krásně vyleští! Stejný efekt to bude mít i na nerezovou ocel, na které mohou být těžko odstranitelné šmouhy. Kondicionér naneste na hadřík a daný spotřebič jím vyleštěte. Suchým hadříkem pak setřete veškeré zbytky.

Nerezový povrch plynového sporáku čistěte jemným hadříkem a kondicionérem. Zdroj: Juls G / Shutterstock.com

Zvraťte osud sraženého svetru

Vyprali jste svůj oblíbený svetr, který je vám rázem malý? Nemusíte být smutní, jelikož trocha kondicionéru na vlasy to zpraví! Do teplé vody přidejte lžíci kondicionéru a ponořte sražený svetr. Nechte působit několik hodin a poté ho ručně vyždímejte. Na rovném povrch pak svetr natahujte zpět do původní velikosti.

Oživí i zaprášené rostliny

Jestliže použijete kondicionér na rostliny, které působí zašle a smutně, dodáte jim opět plno životní energie! Nakapejte nepatrné množství vodou zředěného kondicionéru na vlhký hadřík, kterým otřete listy rostlin. Účinně se tak zbavíte usazeného prachu a vrátíte jim zpět ztracený lesk.

Nejenže orchideje budou zářit svými květy, ale také svými listy. Zdroj: Shutterstock

Kondicionér namísto odličovače

Došel vám odličovač make-upu a nestihli jste si zakoupit nový? Zkuste vyčistit svou pleť pomocí kondicionéru. Naneste ho v malém množství na odličovací tamponek, pomocí kterého odstraníte make-up z pleti. Kondicionér pak důkladně opláchněte čistou vodou.

