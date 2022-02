Jak odstranit mastné fleky z dřevěné podlahy? Pomůže jedlá soda a žehlička

Stačí vteřina nepozornosti a na dřevěnou podlahu ukápne olej či jiná mastnota. Není však důvod k panice, mastnoty se můžete snadno zbavit.

Pokud se vám stane, že si parkety či dřevěnou podlahu znečistíte nějakým mastným přípravkem, nejdůležitější je rychlost. Čím dříve totiž správným postupem začnete skvrnu odstraňovat, tím lépe se vám to povede. Nejhorší je nechat mastnotu zaschnout.

Jedlá soda

Nejprve odstraňte veškerý nábytek, který stojí v blízkosti nečistoty, abyste měli během čištění dostatečný prostor. Pak sáhněte po tom, co zřejmě doma máte, a to je jedlá soda. Na skvrnu nasypte silnou, asi půl centimetrovou skvrnu jedlé sody. Máte při ruce i dřevěné piliny? Na mastný flek je můžete nasypat i místo jedlé sody. Nechte vrstvu působit několik hodin, ideálně přes noc do druhého dne. Následně sodu vysajte vysavačem.

Papír a žehlička

Ve většině případů, obzvláště pokud jste reagovali rychle, skvrna zmizí. Pokud skvrna přetrvává nebo pokud není zcela pryč, můžete postup opakovat. Máte ovšem i další účinnou možnost. A stačí k tomu opět věci, které určitě máte doma. Savý papír a žehličku. Papír položte na skvrnu a několikrát jej přežehlete rozehřátou žehličkou na nejnižší stupeň. Teplo by mělo mastnotu znovu zkapalnit a tekutinu poté absorbuje savý papír.

Žehlička pomůže odstranit mastnou skvrnu. Zdroj: Profimedia

Pěna s kartáčkem

Zůstaly na dřevěném povrchu po tomto čištění ještě zbytky mastnoty? Smíchejte přípravek na mytí nádobí s vodou a houbičkou vytvořte na skvrně pěnu. Jemným kartáčkem, třeba tím zubním, pak pěnu zapracujte do skvrny. Asi po minutě osušte místo suchým hadříkem. Pokud skvrna úplně nezmizela, postup opakujte.

Jednou z možností je i obroušení smirkovým papírem. Zdroj: Profimedia

Smirkový papír

Někdy stačí okamžitě po potřísnění dřeva mastnou kapalinou rychle vytřít lehce navlhčeným hadříkem. Pokud to nepomůže, parkety či podlahu jemným smirkovým papírem lehce obruste, a to krouživými pohyby. Pak vysajte a znovu vytřete. Olejové skvrny vyčistíte i pomocí speciálních produktů, které koupíte v drogerii nebo hobby marketech. Vždy dodržujte přesný postup dle návodu na obalu. Když ani to nepomůže, kontaktujte odborníka, který vám jistě pomůže.

