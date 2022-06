Proč naše babičky namáčely prádlo do starého piva? Bylo to skvělé kvůli barvám

Na fixaci a obnovení barev prádla existuje několik triků z praxe našich babiček a jejich předchůdkyň. Prádlo se máčelo v octu i solném roztoku. Víte však o namáčení v pivu? Ano, i pivo lze použít k obnově barev oděvů.

Ani zvětralé pivo není na vylití

Dnes se to může zdát jako docela úsměvné, ale hospodyně skutečně používaly i pivo k ustálení barev. Určitě si kvůli tomu ale nekupovali pivo lahvované, zašly do hospody, odkud získaly pivo, které by jinak odtékalo do odpadu při točení do sklenic. Pivní splašky přímo z výčepu nebyly nic víc než zvětralé pivo, které však byla škoda vyhodit. Zvětralé pivo se používalo k mnohým účelům a mezi nimi také k máčení prádla pro udržení jeho pěkné barvy. Zvětralé pivo se dávalo pít koním pro pěknou srst, v zahradách se používalo jako hnojivo či lapač slimáků. Prostě nikdy nepřišlo nazmar!

Ani zvětralé pivo či pivní splašky nejsou na vylití. Zdroj: symbiot/Shutterstock.com

Namáčení prádla do piva

Nevýhodou použití piva bylo mírné tmavnutí látek. Proto se používalo k máčení oblečení tmavších barev. V případě světlejších odstínů bylo nutné pivo ředit s vodou. Následně bylo nutné oblečení klasicky vyprat v čisté vodě, neboť pivní odér z prádla jen tak nevyprchá a pivo by mohlo navíc zanechat na oděvech skvrny.

Prádlo je potřeba po namáčení v pivě vyprat v pračce nebo v ruce. To už je na vás. Zdroj: shutterstock.com

Jak máčet prádlo v pivě?

Chcete vyzkoušet pivní lázeň a zvýraznit tak barvy textilu? Použití piva je nesmírně jednoduché. Používáte-li pivo na tmavé prádlo, pak ho musí být tolik, abyste oděv do tekutiny celý ponořili. Nechejte v pivě máčet alespoň několik hodin a následně vyperte běžným způsobem. Lázeň můžete zopakovat každé dva měsíce.

Pokud je textil světlejších barev, pak nezapomeňte pivo naředit vodou ve stejném poměru. Opět pamatujte na úplné ponoření, aby nevznikly na látce barevné rozdíly.