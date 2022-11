Chcete narcisy a hyacinty na vánoční stůl? Je nejvyšší čas je rychlit. Jak?

Narcisy září jako slunce, hyacinty nádherně voní. Spojte je se světlem svíček a váš sváteční stůl se promění v nádherné aranžmá. Jak rychlit cibuloviny, aby vykvetly na Vánoce?

Kdybyste hledali původ narcisů, museli byste zajet až do jižní Evropy. V dávné Antice tahle květina byla spojována s řeckým chlapcem Narkissosem. Podle mýtu byl velmi krásný, ale sebestředný. Ženy (i nymfy) mu padaly do náruče, ale on miloval jen sám sebe. Jednoho dne se Narkissos pozoroval ve vodní hladině jezera. Odraz své krásné tváře mu tak učaroval, až se v něm utopil. Bohové ho za jeho pýchu proměnili ve žlutý květ, který dnes známe jako narcis. Tak praví řecká legenda...

Omamně vonící

„Mám smaragdově zelený stvol a šat ze zlata a stříbra. Však musím klopit oči při myšlence na svou nedokonalost,“ napsal o narcisu arabský básník Ibn Tamin. Jméno téhle přenádherné květiny je odvozeno od výrazu narcissus, což znamená narkotikum nebo omamná bylina. A skutečně, přivoníte-li si k narcisu, ucítíte jeho silnou vůni, která leckomu zamotá hlavu. Proto není divu, že tenhle květ, symbolizující lásku a plachost, patří společně s tulipány a růžemi mezi nejoblíbenější květiny u nás i ve světě.

Narcisky mají svůl osobitý půvab. Není divu, že patří mezi nejoblíbenější květiny. Zdroj: Profimedia

Světlo na vánočním stole

Inspirovat se můžete i ve videu:

Proč by tedy nemohl krásný narcis zazářit i na vašem vánočním stole? Aby se to povedlo, musíte teď ze záhonu vyrýt ty největší cibule narcisů. Následně je očistěte a zasaďte do mísy se substrátem tak, aby kořeny byly v zemině. Poté je zalijte vodou a umístěte do chladné místnosti. Ideální je na parapet, aby rostlinka měla dostatek světla. Zhruba pár dní před Vánoci ji přesuňte do tepla. Pozor: Čím bude vyšší teplota v místnosti, tím rychleji narcis vykvete, ale i odkvete.

Pro rychlení květů použijte ty největší cibulky. Zdroj: Profimedia

Cibuli zasadte tak, aby kořeny byly v zemině. Zdroj: Profimedia

Nejvoňavější krása: Hyacinty

Jednou z nejvoňavějších rostlin jarního období je rozhodně hyacint. Krásně provoní byt a bude ozdobou vánočního stolu. Jak rychlit hyacinty? Barvu hyacintu snadno poznáte podle cibulky, která má stejnou barvu, jakou bude kvést. Na rychlení hyacintů nepotřebujete ani speciální nádobu, dobře poslouží třeba i kelímek od kysané smetany. Ve víčku vystříhněte vprostřed kulatý otvor velký jako podpučí cibule (místo na spodu, kde vyrůstají kořeny).

Umíte rychlit hyacinty, aby vám kvetly na vánočním stole? Zdroj: Profimedia

Kelímek naplňte převařenou a odstátou vodou. Na víčko položte cibuli kořeny do otvoru, cca půl centimetru nad hladinou vody. Přikryjte papírovým kornoutkem a umístěte na tmavé a chladné místo. Za pár dní kořeny hyacintu už budou dosahovat do vody. Doplňujte vodu a pokud zjistíte, že je zakalená, vyměňte ji.

