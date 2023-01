Krabice od alobalu skrývá neuvěřitelné vychytávky. Většina lidí o nich neví

Víte, že krabičky od alobalu jsou docela dobře promyšlené a že byste se jich neměli zbavovat? Opravdu. Obal na roli hliníkové fólie skrývá drobnosti, které při práci s alobalem poslouží a jsou opravdu praktické. Posuďte sami.

Dost bylo zmetků, používejte promyšlené výrobky

Není to fajn, když najdete výrobek, který je prostě dotažen‎ý do konce a má všechno, co by měl mít? Takovými zlepšováky s drobný‎mi vychytávkami se pyšní například některé skandinávské domy nábytku, ale není to jen jejich přednost.

Když se vám dostane do ruky zmetek, také vás napadne, zda právě tento ‎výrobek vůbec někdo alespoň jednou vyzkoušel? Lucerna na svíčku bez přístupu vzduchu, součástky, které na sebe nepasují, láhev na vodu, která teče a různé další mnohdy pěkné, ale nedomyšlené v‎ýrobky.

Nezbavujte alobal krabice. Nejenže tenkou fólii ochrání, ale má i několik vychytávek. Zdroj: shutterstock.com

Chytrým i praktickým výrobkem může být i krabička

O to příjemnější je setkání s produktem, který je prostě chytrý, i když je to taková hloupost jako obyčejná krabice od alobalu. Podívejte!

Jaké triky skrývá obal od alobalu?

Krabička, ve které jste alobal koupili, rozhodně není na vyhození. Nejčastěji se otevírá tak, že na jedné straně vytrhnete proužek papíru, který‎ je výrobcem perforovaný právě k tomuto účelu. Díky tomu zůstane krabice nepoškozená, drží tvar a dá se opětovně zavírat i otevírat.

I když je tato krabička papírová, je tvarovaná tak, aby maximálně zefektivnila zacházení s alobalem. Proto má na každém konci naznačená místa, kde byste měli naznačený kousek obalu prsty protlačit směrem dovnitř. Je to proto, aby rolka alobalu uvnitř dobře držela na místě, ale zároveň se mohla protáčet. Obyčejné papírové pacičky, které protlačíte prsty, udrží rolku v krabičce, ale nebrání jejímu pohybu při tahu za alobal.

Nůžky už nebudete potřebovat. Nechejte alobal v krabičce a utrhěte kus rovně a krásně pomocí zoubků na hraně. Zdroj: shutterstock.com

Poslední a neméně praktickou vychytávkou je tvrzená hrana krabičky se zoubky. Slouží k tomu, abyste mohli vytáhnout alobal z jemně přivřené krabičky a o zubatou hranu jej pak mohli rovně a úhledně utrhnout. Nepotřebujete proto ani nůžky, ani nůž, hranu stolu nebo pravítko. Úplně postačí, když použijete krabičku tak, jak to pro vás někdo chytrý už vymyslel.