Co udělat s orchidejemi po odkvětu. Hloupá chyba může stát rostlinu život

Orchideje právě nyní nabírají druhý dech. Přichází totiž zimní vlna kvetení. Proto je vhodná doba k jejich přesazení, pohnojení a k další péči. Co udělat s orchidejemi po odkvětu?

Orchideje, především druh Phalaenopsis, který lze sehnat i v obyčejném obchodě s potravinami, se těší velké oblibě. Pyšní se krásně tvarovanými květy různých velikostí a barev, odvážně vyhlížejícími vzdušnými kořeny a svěže zelenými listy. Jak s orchidejemi naložit, pokud odkvetou, stonky zůstanou a smutně vyčnívají do stropu?

Péče o orchideje

Orchidej je nenáročná rostlina. Potřebuje pouze správný přísun vody, dostatek živin a rozptýlené světlo. Při nadměrném a přímém působení slunce je ohrožena kvalita listů. Ty slábnou, žloutnou a opadávají. Pokojovky ocení 50 až 75% vlhkost vzduchu. Proto je můžete během dne rosit nebo vedle nich zapnout difuzér s čistou vodou. Zalévat by se měly jednou týdně. Stačí, když květináč ponoříte na 30 minut do odstáté vody. Rostlina sama nasaje potřebné množství tekutiny, přičemž se neohrozí její kořenový systém. Jednou za měsíc ji přihnojte speciálním hnojivem na orchideje.

Orchideje ocení 50 až 75% vlhkost vzduchu. Proto je můžete během dne rosit nebo vedle nich zapnout difuzér s čistou vodou. Zdroj: Yury Stroykin/Shutterstock.com

Orchidej po odkvětu

Phalaenopsisy patří k teplomilným orchidejím, které nemají jasně vymezené období vegetačního klidu. Je tedy pravděpodobné, že rostlina odkvetla, ale zároveň nasazuje nové výhony, z nichž pak vyroste hrozen s květy. Ještě než šlahouny vykvetou, můžete orchidej přesadit. To, že to potřebuje, poznáte snadno. Kořeny „přetékají" přes květináč a plazí se po parapetu.

Jak přesadit orchidej

Rostlinu opatrně vyjměte z květináče a kořeny očistěte od kůry. Aby změkly a během přesazení se nepolámaly, namočte je na chvíli do vody. Žlutohnědé a měkké nahnilé kořeny odstraňte čistými nůžkami. Poté rostlinu přesaďte do většího květináče s novým substrátem. Do něj můžete přidat jako dezinfekci trochu dřevěného uhlí.

Jak hnojit orchideje po odkvětu

Kvetení v zimním období můžete podpořit mírně dávkovaným hnojivem. Vybírejte takové, které má zvýšený podíl draslíku a menší množství přidaného dusíku. Podpoříte tak kvetení, ale ne růst zelené hmoty. To je totiž v zimním období, kdy je méně světla, zcela nažádoucí. Orchidej by se příliš táhla za světlem a zbytečně by se vyčerpávala. Buďte opatrní, špatným hnojivem můžete rostlinu i zničit.

Žlutohnědé a měkké nahnilé kořeny odstraňte čistými nůžkami. Zdroj: evgenii mitroshin/Shutterstock.com

Jak ostříhat orchidej

Názory na to, jak stříhat nebo zda vůbec stříhat odkvetlé květní stvoly Phalaenopsis, se liší. Podle odborníků je to ale jedno. Orchideji tím neublížíte. Každé očko neboli kolínko se šupinou totiž skrývá spící pupen, který může, ale nemusí vyrašit. Záleží tedy pouze na vás, zda stvol ustřihnete na bázi rostliny, zkrátíte ho nebo ho ponecháte. Počítejte ale s tím, že orchidej se vždy vytahuje do výšky. U ostatních druhů orchidejí, jako je Paphiopedilum (střevíčník), Cattleya, Cymbidium, Cambria, Zygopetalum, Vanda, Oncidium, se květní stonky po odkvětu odstřihují na bázi rostliny.

Zdroj: www.abecedazahrady.dama.cz, www.orchidej.estranky.cz