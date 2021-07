Proč zalévat orchideje kávou? Zkuste to a uvidíte ten rozdíl

Kolem orchidejí chodím v obchodech a květinářstvích už doslova roky, ale nějak se neodvažuji si tuto nádhernou květinu pořídit. Je tak krásná, že se bojím, že pod mou „péčí“ by jen uvadla. Orchideje ale nejsou na pěstování náročné. A k jejich kráse nám může pomoci i zálivka z kávy. Pojďme to společně vyzkoušet!

Orchidejím se daří nejlépe na oknech, kde není extrémně mnoho světla, kde krásně kvetou celý rok. Přesto se ale mnozí z nás děsí, že když ji zakoupí, dlouho jim nevydrží. Přitom při pěstování orchidejí stačí ctít jen několik pravidel. Existuje mnoho rodů orchidejí, a ještě k tomu řada hybridů neboli kříženců, které si můžeme domů pořídit. Pokud se o ně budeme dobře starat, odmění se nám krásnými barevnými květy.

Káva dělá orchidejím dobře – jako hnojivo podporuje jejich růst i krásu květů Zdroj: brizmaker / Shutterstock

Káva jako lék

„Do bytu se velmi dobře hodí nenáročné orchideje rodu Phalaenopsis. Daří se jim dobře v moderních, i více vytápěných bytech, protože mají rády teplotu nad 20 °C. Tento rod navíc vyžaduje i méně světla,“ říká Kamila Soukupová, majitelka květinářství a specialistka na exotické rostliny.

Existují však nějaké triky a tipy, jak orchideje udržet krásné?

„Vím, že laikovi to bude znít divně, ale zkuste do zálivky přidat kávu, lépe řečeno lógr z toho, čemu u nás říkáme turecká káva“.

Pojďme se však na tento tip podívat postupně.

Jak orchideje správně zalévat – názory se liší

Zalévat, nepřelévat – to je jasné. Někdo ale radí rosit, jiný se před tímto doporučením křižuje. Jak to tedy je nejlepší?

„Já nejsem příznivcem klasického květináčového zalévání orchidejí. Zastávám názor, že nejlepší je, aby si květina sama vzala, co potřebuje. Proto bych ji pravidelně ponořovala i v nádobě s otvory do vody, nejlépe dešťové nebo převařené, či alespoň odstáté. A do ní právě lze přidat kávu – tedy lógr z převařené kávy. Tam bych ji nechala pět minut až půl hodiny, a až z orchidejí okape přebytečná voda, vrátila je na místo. V létě doporučuji zálivku vždy, když substrát viditelně oschne na povrchu, v zimě méně často, klidně jednou za týden či dva,“ radí Kamila Soukupová.

Orchidej je v současné době je nesmírně oblíbená! Zdroj: Profimedia.cz

Jste-li milovníky kávy, jistě znáte turka, a tedy i pojmy jako lógr či kávová sedlina. Kdo si připravuje espresso, ten sice nebude mít kávovou sedlinu, ale zůstane mu použitá navlhlá hmota mleté kávy. Lógr nemusíme vylévat, mletou kávu vyhazovat, ale naopak ji efektivně využít jako hnojivo na orchideje, ale i na květiny na zahrádce. Zbytky kávy působí jako hnojivo, zvyšují v půdě hlavně obsah draslíku. Káva je výluh z mletých pražených semen rostliny kávovník. Je to tedy druhotná surovina. Přidejte kávovou sedlinu do vody, a zalévejte tak nejen orchideje, ale všechny pokojové rostliny. Výsledek uvidíte již velmi brzy.

Květináče "s ventilací"

Pro orchideje je důležité, aby nebyly přelité, proto se pro ně hodí květináče – klidně i umělohmotné, více než dekorativní, které nemají dostatek prostoru pro kořeny. Nejlepší jsou průhledné, kde lze sledovat proschnutí substrátu. Je možné do květináče vyvrtat kolem celého obvodu dírky, aby se ke kořenům dostalo více vzduchu a substrát rychleji prosychal. Nejlepší je nikdy jej nenechat proschnout docela – orchidej potřebuje mikroorganismy, které jsou pro ni prospěšné a ty by suchem uhynuly. Časem se však tyto mikroorganismy natolik přemnoží, že jsou již nežádoucí, a proto je potřeba rostlinu přesadit.

A mají se orchideje rosit?

Rosení se většině z nás zdá jako dobrý nápad, ale odbornice jej nedoporučuje. „V přírodě jsou sice orchideje zvyklé na vlhký, ale čerstvý vzduch, který je rychle osuší. BV našich domácích podmínkách by ale mokré listy byly spíše na škodu – rostliny by mohly začít hnít.“

Pokud máte doma příliš suchý vzduch, pomůže postavit květináče na větší tác zasypaný kamínky či třeba keramzitem a zalitý vodou. Z vodní hladiny se odpařuje vlhkost, ale spodní otvory květináče jsou podložené, takže nestojí ve vodě.

Rosení nemá nic společného s otíráním prachu z listů, které se určitě doporučuje. A i zde existuje trik – roztok ze sladového piva v poměru 1 ml na jeden litr zálivkové vody. Papírovým ubrouskem namočeným v tomto roztoku pak listy otíráme. Nejen, že zbavíme orchideje prachu, ale ještě jim dodáme vitamíny B a D.

Zdroje: zahradkaruvrok.cz, cs.tomathouse.com, www.prozeny.cz, orchidej.estranky.cz, bydleni.instory.cz, Kamila Soukupová, specialistka na exotické rostliny