Pavoučí sprej: Udělejte si doma postřik, který je vyžene z domu

Nejsou to sice škůdci, ale ani pavouky nemáme v lásce. Možná za to může jejich velký počet nohou nebo pro nás neobvyklý a nevypočitatelný pohyb a rychlost, se kterou dokáží vylézt po všem a kamkoliv. Nechcete je u vás doma? Vyrobte si sprej, který je spolehlivě odpudí. Je to jednoduché.

Než zabijete, zkuste radši repelentní sprej na pavouky

V první řadě je důležité zdůraznit, že pavouci skutečně nijak neškodí. Naopak jsou důležitou součástí potravního řetězce a přírody, ale také naše domovy zbavují much, komárů někdy i mravenců. Než se uchýlíte k nejagresivnějším sprejům, které nebohého pavouka zcela vyřídí, zkuste je napřed jen vyhnat ven. Pavouci totiž skutečně nesnášejí některé pachy, které nám docela voní. Krom pavoučího repelentu vyrobíte i příjemnou vůni do domu.

Pavouci nebývají vítanými spolubydlícími. Zdroj: shutterstock.com

Proti pavoukům pomůže i úklid

Základem je úklid. Vymeťte a vyluxujte, co se dá. Pavouci si nejlépe hoví v rozích místností, ale i rámech dveří, pod římsami, ve výklencích pod stropem či mezi trámy. Během úklidu zlikvidujete sítě a nějaké pavouky snad také vyženete, ale zároveň budete mít dost jasnou představu, která místa vašeho domova jsou pavoukům nejmilejší.

Prevencí je pravidelně odstraňovat pavučiny z interiéru i velmi blízkého okolí domu. Zdroj: shutterstock.com

Repelentní spreje na pavouky

K pachům, které pavouky odpuzují, patří jednoznačně citrusy a jejich kůra, máta nebo skořice. Pokud máte tyto suroviny nasušené, pak je můžete jednoduše rozmísti po domě. Ideálně právě do koutů, také pod nábytek nebo za skříně. Rozhodně vám nic nebrání ani v tom, vytvořit si krásně voňavé dekorace. Skořice a sušená citrusová kůra se do bytu hodí v jakoukoli roční dobu, ale v zimě nejvíc.

Stejně tak můžete použít esenciální oleje ředěné vodu v rozprašovači či difuzéru. Rozprašovačem můžete zasáhnout na konkrétních místech, což se docela hodí a je to rozhodně účinný způsob. Obsah lahvičky je třeba často protřepávat, případně přidejte kapku saponátu, který pomůže lepšímu spojení vody a oleje.

Pavouci podlehnou spreji z octa

Méně voňavý nicméně účinný je také ocet. V poměru 1:1 jej smíchejte s vodou a aplikujte na místa, která mají pavouci nejraději. Nejčastěji se používá bílý vinný ocet, ale jakýkoli jiný bude fungovat stejně dobře. Octový roztok by měl pavouky skutečně hubit a to v jakémkoli vývojovém stádiu. Stejný postřik funguje také na škůdce, kteří trápí vaše pokojové rostliny.

Octový postřik funguje proti pavoukům i škůdcům na pokojových rostlinách. Zdroj: Shutterstock.com / autor Grekov's

