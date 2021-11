Triky pro pěstování: 12 fint, díky kterým oživíte i téměř umírající květinu

Všimli jste si, že květina, která vám stále prospívala, najednou vypadá na umření? Pokuste se ji zachránit, má to smysl! Stačí jen použít ty správné triky pro pěstování, které přivedou vašeho zeleného miláčka zpět k životu.

Situace, kterou zažil určitě každý z nás. Nebyli jste pár dní doma nebo jste zapomněli pečovat o květiny tak, jak by potřebovaly, a teď vám to dávají najevo svým zjevem? Možná jste nabyli dojmu, že to má květina za sebou, ale zkuste jí dát ještě šanci. Co vše můžete udělat?

1. Zbavte květiny oschlých částí

V případě, že má vaše květina například oschlé lístky, stonky nebo vyprahlé a nevyvinuté květy, je nejlepší jich rostlinu zbavit. Můžete to udělat pomocí ostrých obyčejných či zahradnických nůžek. Květina tak bude moci lépe růst a vyvíjet se, protože začne vysílat svou energii do zdravých částí.

2. Nakypřete květině zeminu

Všimli jste si, že je půda v květináči udusaná a působí jako suchý drn? Jediné, co je dobré v tento moment udělat, je dopřát květině provzdušnění. Použijte k tomu zahradnické hrabičky na pokojové květiny. Zároveň není od věci dodat rostlině i živiny v podobě náležitého hnojiva.

Jestliže chřadne vaše pokojovka, která vyžaduje častější zavlažování, možná se jí nedostává prostoru a potřebuje větší květník. Zdroj: profimedia.cz

3. Umožněte květině lepší růst a přesaďte ji

Jestliže chřadne vaše pokojovka, která vyžaduje častější zavlažování, možná se jí nedostává prostoru a potřebuje větší květník. Vyjměte ji opatrně z původního obalu a přesaďte ji do nádoby o jednu velikost větší. Zároveň jí dopřejte nový čerstvý substrát, který jí dodá nové živiny. Při výběru velikosti květináče to nepřežeňte, protože příliš objemná nádoba by rostlině také neprospěla. Rostla by pomaleji díky zbytečnému přemokření.

4. Zalévejte jen odstátou a měkkou vodou

Voda z vodovodu je mnohokrát plná nejen chlóru, ale i vápníku a fluoru. Některým typům rostlin to prostě a jednoduše nevyhovuje, známý je tím například bambus. Z tohoto důvodu je dobré nechat vodu přes noc odstát, aby se soli usadily na dně nádoby. Navíc pokud máte doma tvrdší vodu, může se navrchu substrátu srážet vodní kámen, což není zrovna estetická záležitost. Pro většinu pokojových rostlin je vhodná měkká nebo středně tvrdá voda. Některé citlivější rostliny, jako třeba orchideje a azalky, vyžadují jen vodu měkkou. Pokud si nejste jisti, jaký druh vody teče z vašeho vodovodu, jednoduše se obraťte na vašeho dodavatele. Tvrdou vodu lze změkčit důkladným odstátím nebo převařením. Převařenou vodu nechte vždy zcela vychladnout! Dále je také možné používat vodu dešťovou nebo ji změkčit různými filtry.

5. Každá rostlina potřebuje vhodné stanoviště

Velice důležité pro zdravý růst každé rostliny je i vhodné místo. Dopřejte tedy každé květině správné světelné podmínky. Někdy může být na obtíž málo světla, ale i moc slunce může jistým druhům působit potíže a většinou se to projevuje tak, že vadnou. Prostě některým kytkám dopřejte světlejší místo, jiným zas požadované stinné.

Dejte si pozor, abyste květiny nepřemokřovali. Zdroj: profimedia.cz

6. Někdy zafunguje dobrá sprcha

Žloutnou a hnědnou vaší květině listy? Nebo se nezvykle láme a praská? Příčinou může být nedostatečné či nepravidelné zavlažování. V tomto případě vložte květinu do vany či sprchového kouta a pořádně ji osprchujte. Přebytečnou vodu nechte samozřejmě odtéct a klidně nechte květinu nějaký čas v koupelně, než oschne. Bude mít možnost absorbovat svými listy veškerou vlhkost z okolí.

7. Poničené či suché stonky nikdy neodstraňujte celé

Odumřelé stonky je dobré odstranit, jen dejte pozor, abyste je neodstřihli v celé délce. Nechte vždy tak 5 až 7 cm stonku nad půdou, protože za nějaký čas z něho mohou vyrašit nové výhonky.

8. Poničil vaši květinu mráz?

Během zimy, v období krutějších mrazů, mohou někdy i doma trpět květiny, které mrazivé počasí prostě nesnášejí a nejsou vůči němu odolné. Stačí k tomu málo. Třeba špatně utěsněné okno či prudké větrání. Namrzlé rostlině pomůže, když ji umístíte někam, kde netáhne a kde je tepleji. Jestliže jste si všimli zmrzlých listů, odstraňte je, protože jsou náchylné k chorobám a napadení škůdci.

9. Přelití květinám nesvědčí

Máte dojem, že náhle vaše rostlina vadne a její listy jsou hnědé a divně měkké a bez života? Udělejte známý test prstem a zjistěte, jestli půda není přemokřená. V takovém případě je nejlepším řešením květinu vyjmout z květináče a zkontrolovat kořeny. Ty shnilé v každém případě odstřihněte a zasaďte rostlinu do nového substrátu a pár dní ji nezalévejte.

10. Podpořte květinu hnojivem, ale s mírou

Skomírající rostlině dopřejte vhodnou dávku živin, ale nepřehánějte to. Mohlo by to způsobit více škody než užitku. Dodržujte doporučené přestávky dle druhu hnojiva a většinou hnojte v rozmezí 2 až 8 týdnů, v závislosti na roční době a typu rostliny. Během zimy dejte pokojovým rostlinám od hnojiva pauzu.

Při napadení květiny škůdci použijte vhodný postřik. Zdroj: profimedia.cz

11. Bojujte se škůdci

Když se vám květina jaksi „nezdá", jak se říká, pečlivě ji prohlédněte, zda není napadena nebezpečnými škůdci. Prvními příznaky bývají špatně vypadající a deformované listy či abnormální zpomalení růstu. Dopřejte rostlině odpovídající postřik či některou z osvědčených přírodních metod.

12. Pomozte květině od chorob a plísní

V případě, že je rostlina napadena nemocí, diagnostikujte, o jaký druh choroby se jedná, a dle toho zvolte náležitou léčbu. Určitě ji izolujte od ostatních květin, aby se nemoc nerozšiřovala i do okolí

