Jak využít prázdné PET lahve doma i na zahradě: Znáte trik s vejcem?

Plast vládne světem, a i když se ho snažíme omezovat, pořád je to běh na dlouhou trať. Jak zrecyklovat alespoň nějaké množství PET lahví doma či na zahradě, abyste je nemuseli odnášet do žlutého kontejneru?

Celý svět se snaží omezit plasty, což je samozřejmě v pořádku. A i když se snažíte žít ekologicky, občas si domů tu svou oblíbenou limonádu přeci jen přinesete. Co s těmi několika lahvemi můžete spáchat? Nabídka je docela rozsáhlá. Omrkněte naše tipy, třeba vám nějaký padne do oka!

Závěsné záhony

Je jedno, jestli budete chtít mít okrasné rostliny nebo salát, který můžete zkonzumovat. Buďte si jistí, že do těchto záhonů se vám plzáci nedostanou! Zašroubovanou prázdnou lahev si položte na pracovní stůl a ostrým nožem vytvořte přiměřeně velký otvor, kam nasypete hlínu a zasadíte to, co máte rádi.

Barevná zahrádka z PET lahví. Zdroj: Bond JP / Shutterstock.com

Puff neboli "bobík" na sezení

Jestliže k vám chodí čas od času návštěvy, jistě se bude hodit nějaké místo k sezení navíc. Nemusí to být zrovna plnohodnotná židle, postačí i něco jako taburet. Ten si z PET lahví můžete vyrobit a budete překvapení, že to není ani nic moc složitého.

Budete potřebovat:

12 dvoulitrových PETek

pevnou lepicí pásku

gumicuk nebo lepenku

silnější desku (například sololitovou)

tavnou pistoli

molitan (tloušťka alespoň 1 cm)

látku vhodnou do vašeho interiéru

sešívací pistoli

Jak na to:

Poskládejte si PET lahve do 4 řádků, kdy horní a dolní řádek obsahuje 3 lahve, prostřední dva řádky 4 lahve. Svažte je gumicukem nebo použijte na spojení lepicí pásku. Slepte lahve pevnou lepicí páskou, odstraňte gumicuky a přelepte seskládané PETky alespoň ještě na dvou dalších místech. Desku si upravte do velikosti obvodu PET lahví (2x), jednu desku dejte na pracovní stůl, na ni položte poskládané lahve a navrch přiložte druhou upravenou desku. Opět přichází na řadu pevná lepicí páska, se kterou desky k lahvím připevníte. Z molitanu si vystřihněte plášť taburetu (aby byl po celém obvodu) a „sedátko“. Plášť spojte opět lepicí páskou a na upevnění sedátka využijte tavnou pistoli. Na závěr už jen stačí potáhnout taburet látkou a připevnit jí sešívací pistolí ke dnu, kde zůstala obnažená deska.

Podrobný návod si pusťte na tomto videu:

Vychytávka na žloutky

Když se v receptu píše „oddělte 3 žloutky“, tak se mnoha lidem protočí panenky, protože pohrávání se žloutkem ze skořápky do skořápky se ne vždy úplně vyvede. Přitom stačí mít v kuchyňské skříňce vymytou půllitrovou plastovou lahvičku. Jednoduše opatrně rozklepněte vejce do misky, lahvičku jemně zmáčkněte, opatrně přiložte ke žloutku, lahev v ruce povolte, tím se nasaje vzduch a tím pádem i žlutý střed z vajíčka. Pro uvolnění žloutku opět lahev trochu zmáčkněte.

Další skvělé nápady: Fotoinspirace

Nemá vám kdo zalévat kytky? Pomůže PET lahev. Zdroj: Profimedia.cz

PET lahev lze přeměnit v nápaditý květináč. Zdroj: Profimedia

PET lahev přeměněná v krmítko Zdroj: Profimedia

Můžete se pustit i do skleníku! Zdroj: Profimedia.cz

Plastové láhve jsou jako dělané pro samozavlažovací květináče. Zdroj: Various images / Shutterstock

Past na vosy zhotovíme z PET lahve Zdroj: Shutterstock.com / c.villamil

Do záhonku se hodí pejsek z plastové lahve Zdroj: VPales / Shutterstock.com

Ochranu rostlin poskytnou větší plastové lahve. Zdroj: Valsheb / Shuttrstock.com

Z PET lahve můžeme vyrobit i větrník. Zdroj: Various images / Shutterstock.com

Větrník/plašička z PET lahve Zdroj: SaskiaAcht / Shutterstock.com

Zdroje: carujeme.cz, hobby.blesk.cz, primanapady.cz