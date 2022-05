Naše babičky vytíraly podlahu slanou vodou. Dobře věděly proč

Pokud nemáte domov plný koberců, určitě k vaší každotýdenní aktivitě patří vytírání podlahy. Lamino, dřevo, vinyl? Co používaly na vytírání naše babičky?

Každý má svůj styl. Někdo se s vytíráním moc nemaže, přejede podlahu hadrem nebo mopem a neřeší to. Samozřejmě to tak také jde, ale správnou technikou a vychytávkami vám to půjde jedna báseň! Máme pro vás několik fíglů nachystaných, abyste si tuto nepříliš oblíbenou činnost co nejvíce zjednodušili.

Čistá podlaha - čistý domov. Zdroj: shutterstock

Čím vytřít?

Dozajista máte svůj rituál, při kterém sáhnete automaticky po mopu, hadru nebo i robotu. Výběr náčiní záleží zejména na typu podlahy a musíte uznat sami, že podlahových materiálů je v dnešní době na výběr ažaž. Starší generace sáhne nejraději po kbelíku a hadru, který si buď omotá na smeták, anebo si klekne na zem a podlahu vytírá tím nejnamáhavějším způsobem.

Není ale mop jako mop! Existuje mop na suché vytírání, který se využívá místo koštěte. Rozdíl je v tom, že koštětem zvíříte prach, což tento mop eliminuje.

Můžete si vybrat mezi třásňovým a plochým mopem. Zdroj: Evgenyrychko / Shutterstock.com

Dále máme na výběr mezi plochým a třásňovým mopem. Třásňovým se skvěle dostanete do menších prostor. Plochý se zase hodí i na větší plochy a velkou výhodou je to, že si můžete pořídit návleky z různých materiálů a lze je prát v pračce. Kapitola sama o sobě je mop parní. Ten likviduje pomocí páry bakterie, nečistoty a poradí si většinou i se špínou umístěnou ve spárách. S parním mopem se vyhnete používání jakýchkoliv čisticích prostředků. Okrajově zmíníme i robotické mopy, které nabývají na oblibě, neboť vás k úklidu absolutně nepotřebují. Zmapují si prostor a vytřou za vás i větší plochy místnosti.

Přidejte si do kbelíku sůl

Proč? Dříve to bylo zcela běžné. Slaná voda je velice účinný čistič, který si poradí i s odolnějšími skvrnami a eliminuje plísně, bakterie i nejrůznější pachy. A ještě výhoda na konec – vytírání slanou vodou zlepšuje celkovou pozitivní energii ve vašem domově (dle Feng shui).

Čistič na dřevěné podlahy

Zkuste si podle babských rad připravit roztok na dřevěnou podlahu:

Litr vody přiveďte k varu, do ní vhoďte 6 pytlíků mátového čaje a nechte pár hodin louhovat. Dále do výluhu přidejte litr octa, lžičku jaru a dvě lžíce dětského olejíčku.

Špinavé spáry

Bílé spáry po chvilce užívání rozhodně bílé nezůstanou. Pokud se chcete opět kochat bílým meziprostorem mezi dlaždicemi, zkuste si nachystat kašičku, kterou získáte smícháním octa s trochou jedlé sody. Pastu pak naneste na spáry pomocí starého zubního kartáčku. Podívejte se na následující video, kde se využívá nejen ocet se sodou, ale i kyselina citronová:

