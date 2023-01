Stačí jeden hrnek této levné směsi a vaše pokojovky porostou jak šílené

Co takhle přilepšit vašim pokojovým rostlinkám? Zkuste jim nachystat směs, po které budou tak spokojené, že budou růst jako o závod!

Nemalé procento lidí chce mít ve svém příbytku alespoň malý kousek přírody. Většinou sáhnou po pokojových rostlinách, které prostor navíc příjemně zvelebí. Ne vždy si ale vybíráme rostliny podle toho, zda budou do obydlí vhodné, ale spíše se zaměřujeme na estetickou stránku věci. Logiku to samozřejmě má, proč bychom si kupovali „koště“, které se nám ani trochu nelíbí.

Vybírejte pokojovky správně

Ale pak nemůžeme očekávat od rostlin zázraky. Jestliže budou žít někde, kde se jim ani trochu nelíbí, začnou chřadnout. Plyne z toho to, že si máme pokojovky vybírat zejména podle jejich nároků na život, až posléze zhodnotíme jejich krásu. Pokud toto vše dodržíme a doma budeme mít krásky, které se budou mít dobře, odvděčí se nám. My jim za to poskytneme životabudič, po kterém se budou mít ještě lépe!

Pokojové rostliny budou po připraveném roztoku velice spokojené. Zdroj: Shutterstock

Obyčejná mrkev umí zázraky

Možná vám to bude připadat zvláštní, ale hlavní a nejdůležitější surovinou pro přípravu zázračného hnojiva na pokojovky je obyčejná mrkev. Skrývá v sobě fosfor, dusík, vápník, vitamín E, bor či draslík. Všechny tyto složky jsou důležité pro růst a kvetení rostlin.

Příprava organického hnojiva je jednoduchá, podívejte se ve videu:

Příprava hnojiva

Příprava tohoto přírodního hnojiva není náročná. Budete potřebovat jednu střední, může být i větší, mrkev. Rozkrájejte ji na několik kusů, ať se snadněji v mixéru rozmělní. Po téhle větě je jasné, co dál – vložte kusy do mixéru a zalijte je litrem vody. Pak už stačí jen mixér zapnout a rozmixovat mrkev s vodou, což bude trvat přibližně tři minuty. Před aplikací připravený roztok slijte přes sítko, přičemž to, co zbylo v sítku, zlikvidujte. Mrkvový roztok již směle můžete vlít do květináče k pokojovkám.

Jak často hnojit

K tomu, aby byl výsledný efekt dokonalý, potřebujete přihnojovat pokojovky pravidelně alespoň po dobu tří měsíců. Roztok si můžete chystat dvakrát do měsíce a všechny rostliny jím povzbudit.

Znáte další organická hnojiva?

Žádná zbytečná chemie. Na to slyší mnoho lidí. A zrovna u pěstování rostlin se dají skvěle organická hnojiva využít. A co lépe, vy si je můžete připravovat doma. Jedno, to s mrkví, jsme vám už představili, ale existuje mnoho dalších verzí. Lidé využívají k hnojení kávovou sedlinu a čajové pytlíky, chystají si roztok i z droždí a cukru, z popela či banánových slupek. Ti lidé, kteří organickému hnojení propadli, vlastní vermikompostér, kde se zúročí vyhozené organické zbytky z kuchyně. Vznikne kvalitní zemina a stejně kvalitní hnojivo, kterému se říká „žížalí čaj“ (pozor, musí se ředit!).

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, chalupari-zahradkari.cz, www.youtube.com