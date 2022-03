Které pokojovky způsobují alergie: Nemáte je doma?

Pokojovky dodávají každému interiéru teplo a harmonii. Některé druhy je však lepší doma nemít. Především v případě oslabené imunity. Jsou rostliny, které vyvolávají nepříjemné alergie.

Květiny nám za nepatrnou péči poskytují spoustu příjemných chvil a přispívají k naší duševní pohodě. Některé jsou však na pohled krásné, ale mohou být zdraví škodlivé i nebezpečné. Někdy může ublížit i pouhý dotyk a způsobit rozličné vyrážky či alergie. Nebezpečné rostliny je lepší umístit z dosahu malých dětí a zvířat, anebo se jejich pěstování raději vzdát zcela.

Diefenbachie poškozuje sliznici

Mramornatka je velice častou součástí moderních domácností. Je působivá zejména díky svým listům, které jsou zajímavě vystínované. Po požití této toxické rostliny nastává nejčastěji nepříjemný průjem, nevolnost a pálení v ústech i v krku. Zejména stonek, ale i jiné části rostliny obsahují krystaly šťavelanu vápenatého. Ty dráždí pokožku, oči i sliznici. Na kůži vyvolává šťáva z rostliny podráždění, pálení, svědění, někdy i puchýře.

Diefenbachie dráždí pokožku, oči i sliznici. Zdroj: shutterstock.com

Tchýnin jazyk způsobí nevolnost

Sansevieria je velmi atraktivní pokojová květina, ale myslete na to, že je také jedovatá. Požití listů může způsobit nevolnost, potíže s trávením a zvracení, protože obsahují nebezpečné saponiny.

Zamioculcas dráždí pokožku

I u této květiny myslete na to, kam ji umístíte. Pokud s ní přijdete do kontaktu, vždy si pečlivě omyjte zasažená místa. Mohlo by dojít k podráždění kůže a následně se objevit i otoky.

Aloe vera a jedovatá?!

Ano, i tato léčivá rostlina je překvapivě na seznamu nebezpečných rostlin. Kromě užitečných látek, obsahuje i takové, které způsobují mnohé alergie, potíže s ledvinami nebo průjmy.

Vánoční hvězda útočí na zažívací trakt

Vánoční hvězda možná ještě i nyní zdobí mnoho domácností. Byla totiž nedílnou součástí štědrovečerní tabule. Dejte si však na tuto pokojovku obzvlášť velký pozor, obsahuje totiž ve svých tkáních mléko, které má v sobě dráždivý latex. Vánoční hvězda může způsobit silné podráždění celého zažívacího traktu.

Monstera s velkými prolamovanými listy vypadá velice atraktivně v dekorativních nádobách a bývá dominantou interiéru. Zdroj: shutterstock.com

Monstera potrápí trávicí systém

Rostlina vyššího růstu s velkými prolamovanými listy vypadá velice atraktivně v dekorativních nádobách a bývá dominantou interiéru. Nevýhodou jsou její jedovaté vlastnosti. Pronikáním do zažívacího traktu vyvolává pocit pálení v ústech a zvýšené slinění. Následuje střevní zánět.

Africké fialky dráždí dýchání

Pro alergiky, kteří jsou citliví na prach, mohou být nebezpečné chlupaté listy fialek. Shromažďuje se na nich větší množství prachu, které se kvůli sametovému povrchu nedá moc odstranit.

Toulitka vždy zaujme svými nepřehlédnutelnými květy, které jsou atypického tvaru a výrazného zbarvení. Zdroj: shutterstock.com

Antúrie způsobuje otoky

Toulitka vždy zaujme svými nepřehlédnutelnými květy, které jsou atypického tvaru a výrazného zbarvení. Obsahuje jedovaté látky, konkrétně šťavelan vápenatý. Jeho konzumace způsobuje vážné zdravotní problémy jako je podráždění sliznice, zvracení, zánět nebo otok rtů a jazyka. Některé druhy navíc obsahují výrazně jedovaté proteolytické enzymy, které mohou způsobit onemocnění až selhání ledvin.

