Pokojovky do stinných míst: Které jsou nejkrásnější a nejméně náročné

Milujete byt plný květin? Není divu! Udělají báječnou atmosféru a váš domov bude mnohem útulnější! Můžete je umístit i do míst, kam nedosáhnou sluneční paprsky. Pořiďte si pokojovky, které je vhodné umístit do stínu a kterým nedostatek světla vůbec nevadí.

Bez pokojových květin působí každá místnost neútulně a neosobně. Květiny nejen uklidňují, ale zároveň čistí vzduch a jako bonus svou živou krásou obytný prostor dekorují. Můžete zkrášlit i tmavá místa, protože je mnoho rostlin, které stálé světlo ke svému životu zásadně nevyžadují, a proto se jim báječně daří i ve stínu. A hlavně jsou krásné a atraktivní. Většina z nich je poměrně nenáročná a kromě běžné péče vyžadují pouze pravidelné hnojení. Které to jsou?

Africká fialka

Pochází z východní Afriky a díky nenáročnosti na pěstování si získala oblibu po celé Evropě i ve Spojených státech. Velmi pestré jsou i její květy, které bývají nejčastěji fialové, růžové a bílé. Když se pro ni rozhodnete, dejte ji na místo, kde se teplota pohybuje neustále okolo 20 °C, v zimě by nikdy neměla klesnout pod 18 °C. Půdu udržujte stále mírně vlhkou. Rostlinku nezalévejte svrchu a přebytečnou tekutinu vždy odlijte, stojící voda by totiž mohla kytičku zabít. Během jara a léta fialku každý týden slabě přihnojte a pravidelně vyštípejte odkvetlé květy. Je to květina vhodná i do ložnice.

Aglaonema

Mnozí ji znají i pod názvem spící panna. Tato kopinatá rostlina je oblíbená především pro své listy, které jsou velmi půvabné. Rostou v trsech a jsou tvarem úzké a oválné. Na tmavě zeleném podkladu nesou stříbrné pruhy nebo skvrny. Listy odrůdy Silver Queen mohou být celé stříbrné, druh Maria je má v kombinaci stříbrné a zelené a Albovariegatum vyniká listy bíle ojíněnými. Většinou během léta se objevuje něžné květenství v podobě bílých nebo žlutých toulců. Když květy odkvetou, vznikají z nich atraktivní červené bobule, jen buďte ostražití, jsou totiž jedovaté.

Daří se jí na stinných nebo polostinných místech a miluje teplo po celý rok, proto by nikdy neměla být vystavena teplotě pod 16 °C. Během jara a léta rostlinu zalévejte častěji, ideálně obden. V zimě postačí zálivka jednou týdně. Vyhněte se rosení listů a zalévejte vlažnou vodou, květině se bude skvěle dařit.

Fittonie

Pochází z Peru a do Evropy byla dovezena v roce 1867. Její název je složen ze jmen dvou dam zabývajících se botanikou a u nás se jí často říká Hadí kůže. Dorůstá do výšky až půl metru a za rok poporoste o nějakých 8 až 10 cm. Pěstuje se hlavně kvůli dekorativnosti listů. Ty jsou eliptické, obvykle tmavě zelené, s velmi jasným bílým nebo červeným vzorem. Květy jsou zeleno bílé a působí nenápadným dojmem. Pokud se objeví, je lepší je odstranit, protože listy v jejich přítomnosti rychle ztrácejí na kráse. Fittonie má ráda vlhko až zamokření, protože velmi snadno vysychá. Umí se však neskutečně rychle regenerovat, když jí vodu zase dopřejete. Dá se říct, že slunce je její nepřítel, a tak snadno v blízkosti paprsků křehne a vadne. Prostě nejvíce si lebedí ve vlhkém šeru.

Kvěcha střídavá neboli Hemigraphis

Vítanou změnou od univerzální zeleně je estetická rostlina pocházející z Asie, která má více než 40 rozmanitých druhů. U nás jsou k dostání hlavně šlechtěné květiny načervenalé barvy a různých odstínů rezavé. S mírně třepenými listy, vzrůstem tvarovatelným do kónické výšky, je tahle ušlechtilá pokojovka nápadnou a netradiční ozdobou každého bytu.

