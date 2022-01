Které pokojovky byste měli mít v ložnici, a které naopak do ložnice nesmí?

Už jste někdy slyšeli, že rostliny v noci „vydechují“ oxid uhličitý? Platí to pro všechny pokojovky? Které jsou vhodné do ložnice a které bychom raději měli dát jinam? Podívejte se s námi na seznam nejlepších a nejhorších pokojovek do ložnice.

Zdroje: www.thespruce.com, puffy.com

Nejlepší pokojovky do ložnice „vydechující" kyslík

Pohledů, jak hodnotit vhodnost rostlin v ložnici, je několik. Například zmíněný oxid uhličitý, který některé rostliny uvolňují v noci, není zcela žádoucí. Neznamená to, že vás rostliny ve spánku udusí. Nicméně existují i jiné, které i v noci vydechují kyslík. Mezi takové, do ložnice vhodné, patří tyto:

Zelenec (Chlorophytum comosum) – jedna z nejběžnějších a nenáročných pokojovek

Aloe vera – známá léčivka

Tchynin jazyk (Dracaena trifasciata) – moderní a extrémně nenáročná pokojovka

Toulcovka (Spathiphyllum) – pokojová rostlina zdobná listy i neobvyklými květy

Bazalka indická (Ocimum tenuiflorum) - bylina běžně užívaná v ajurvédě, odpuzující hmyz

Rostliny v ložnici jsou důležitým tématem především pro ty, kteří trpí špatným usínáním. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Pokojovky do ložnice, které podporují kvalitní spánek

Mezi pokojové rostliny, které působí příznivě na lidský spánek, patří rozhodně tyto:

Potos (Epipremnum) čili šplhavice – oblíbená pro nenáročnost a možnost hydroponického pěstování

Kulkas (Zamioculcas zamiifolia) – sukulent původní v Jihoafrické Republice

Sleziník hnízdovitý (Asplenium nidus) – listem ozdobná kapradina

Vstávejte odpočatí díky vhodným květinám v ložnici. Zdroj: Doucefleur / Shutterstock

Příliš aromatické pokojovky do ložnice nepatří

Rostliny, které se do ložnice vyloženě nehodí, jsou určitě ty velmi aromatické. I když je obvykle intenzivní vůně květin vítaná, v ložnici může rušit usínání i spánek. Raději se proto v ložnici vyhněte těmto pokojovkám:

Jasmíny – voní především v noci

Hoja (Hoya) lidově voskovka – vosk připomínající květenství intenzivně voní, někomu dokonce páchne

Rýmovník (Plectranthus amboinicus) – při otěru je silně aromatický, jinak je to skvělá léčivka, která se hodí kamkoli jinam

Hyacint (Hyacinthus L.) – květenství je nádherné na pohled a extrémně aromatické

Do ložnice nevhodné pokojovky

Protože mohou zkoršit zdravotní stav, do ložnice také nepatří tyto oblíbené pokojovky:

Orchideje – mohou způsobit až alergickou reakci

Africké fialky (Saintpaulia) – jejich listy kumulují prach

Ložnici doplňte pokojovkami, ale vyberte ty správné. Zdroj: Artem Zatsepilin / Shutterstock.com