Řezané květiny nemusí zvadnout: Tipy, jak je uchovat krásné i několik let

Každou ženu od srdce potěší řezané květiny a je šťastná, když si je může užívat co nejdéle. Dobu uchování je však možné maximálně prodloužit.

Řezané květiny obvykle dlouho krásné nevydrží. Nenechte je zbytečně předčasně uvadnout a uchovejte je dlouho čerstvé. Máme pro vás pár tipů, jak ošetřit kytici, aby vám vydržela nejen co nejdéle, ale i dlouhá léta.

Seříznout a do vody

Než dáte květinu do vody, seřízněte ostrým nožíkem šikmým, dlouhým, hladkým řezem v úhlu 45 stupňů přibližně tři centimetry stonku. Často se doporučuje udělat tento úkon pod vodou, aby se k řezu nedostal vzduch a rostlina tak mohla lépe nasát vodu. Ke stonku se tak nedostanou škodlivé bakterie, které by zbytečně urychlily znečištění vody. Zkracování provádějte obden, aby bakterie neměly šanci. Odstraňte také všechny listy a postranní výhonky, které by byly pod vodou.

Váza by měla být naprosto čistá

Nádoba, do které budete řezané květiny dávat, by měla být dokonale vyčištěná. Proto ji vždy po každém použití pečlivě umyjte octovou vodou a poté ji důkladně opláchněte. Případné nečistoty by způsobily, že by ve váze s květinami rychleji vznikaly nepříjemné kaly a množily by se mnohé bakterie. Ideální je váza skleněná.

Připravte odpovídající vodu

Do vázy nalijte do jedné třetiny vodu pokojové teploty, kterou je dobré nechat chvíli odstát, aby v ní zbytečně nebyly bublinky. Vhodnější je měkká voda, s nízkým obsahem chloridů a železa. V případě, že máte doma vodu tvrdou, zlepšíte její kvalitu převařením a následným slitím. Zbavíte ji tak usazenin.

Dopřejte květinám živiny

Pugét vám ve váze vydrží déle vitální, když květinám dopřejete dezinfekci a výživu na prodloužení životnosti. Většinou bývá součástí zakoupené kytice. Slouží jako zdroj energie, upravuje pH vody a zabraňuje výskytu nežádoucích mikroorganismů.

Správné umístění hraje roli

Záleží i na tom, kam vázu dáte. Vyhněte se průvanu, přímému slunci a mrazu. Aby květiny vydržely opravdu dlouho, je ideální teplota kolem 18 °C až 20 °C. Nedávejte vázu s kyticí nad topení a do jeho blízkosti.

Květiny si můžete uchovat i na mnohem delší dobu a budou vám příjemnou vzpomínkou na příležitost, ke které jste ji dostali. Využít k tomu můžete některý z těchto triků.

Usušte si ji a máte ji na věky

Nejprve ořízněte přebytečné listy a svažte jednotlivé stonky dohromady. Následně kytici zavěste na několik dní do prostoru květy směrem dolů. Jakmile budou dostatečně proschlé, můžete si květiny naaranžovat do vázy nebo je použít k výrobě dekorace dle vaší fantazie.

Pamatujete si na školní léta? Najděte nějakou větší knihu, vyložte ji savým papírem a vložte mezi ně jednotlivé květy. Zdroj: shutterstock.com

Vzpomeňte na školní herbář a lisujte

Pamatujete si na školní léta? Najděte nějakou větší knihu, vyložte ji savým papírem a vložte mezi ně jednotlivé květy. Knížku zavřete a zatěžkejte. Menší květiny budete mít vylisované tak do měsíce, silnější budou potřebovat delší čas. Pak už je to opět na vaší fantazii a zručnosti. Vylisované květy si můžete třeba zarámovat do obrázku.

Glycerinem můžete květinu zakonzervovat

Takto upravené rostliny vám vydrží i několik let. Jak na to? Jeden díl glycerinu smíchejte se dvěma díly vody, posléze směs zahřejte na teplotu 50 až 60 °C stupňů a nalijte do nádoby. Vložte do ní rostlinu tak, aby byla ponořená 5 až 10 centimetrů na dva až tři týdny. Nádobu ponechte ve světlé a teplé místnosti. Sem tam můžete dolít trochu teplé vody. Glycerin nahradí v buňkách rostliny vodu a díky tomu zůstane stále pružná.

