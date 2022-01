Jak v zimě usušit prádlo rychle a bez sušičky: Použijte trik s mrazákem

Pověsit mokré prádlo na mráz by mnohé z nás nenapadlo. Naše babičky to ale dělávaly. Namítnete, že ve své době neměly jinou možnost. Jenže ono jim to prádlo na mraze opravdu krásně uschlo. A uschne i vám. Při sušení prádla totiž nezáleží ani tak na teplotě vzduchu, jako na jeho vlhkosti.

Za mrazivých zimních dní bývá vlhkost vzduchu mnohem nižší než například na jaře, kdy se teploty pohybují kolem příjemných 20 stupňů. Jestliže pověsíte mokré prádlo na venkovní šňůru do mrazu, vlhkost se z něho odpaří mnohem rychleji než za teplého a vlhkého počasí. Jistě, oblečení bude studené, ztuhlé a bude působit dojmem, že se vám zlomí v rukou. Když ho ale přenesete do interiéru a krátce přežehlíte, zjistíte, že ho můžete rovnou vzít na sebe nebo uložit do útrob skříně.

Sušení na mraze je však účinné jen tehdy, pokud prádlo pověsíte už zrána. S večerem se totiž vlhkost vzduchu zvyšuje a během noci už nic neuschne.

Viry a bakterie si na vás nepřijdou

Vyvěšení prádla do mrazivého rána navíc přináší i další výhody: teploty pod bodem mrazu likvidují škodlivé mikroorganismy, takže se tím prádlo skvěle vydezinfikuje. To ocení hlavně alergici, kteří mají v zimních měsících potíže zbavit se roztočů v ložním povlečení.

Sušení venku je za mrazivých dnů dokonce efektivnější než sušení prádla v interiéru bytu. Zvláště pokud bydlíte ve starším domě, jehož zdi jsou náchylné ke vzniku plísní. Mokré oblečení okolní vzduch zvlhčí, a nebezpečným plísním tím jen nahrává.

Když mrazy nechtějí udeřit...

Teď je ale otázka, kde sehnat za mírné zimy ten správný mráz. V jistých případech může pomoci i mrazák. Samozřejmě do něj nenacpete celý obsah pračky, nicméně sušení v mrazáku může být užitečné v případě, že potřebujete rychle usušit dva tři kousky oblečení do posilovny nebo na pracovní schůzku. Prádlo vložte do nylonového sáčku a uložte do mrazničky. Vzhledem k tomu, že v mrazáku se vlhkost vzduchu nemění a mrazivý vzduch uvnitř je velmi suchý, můžete zde oblečení sušit klidně i během noci.

Nízké teploty zlikvidují škodlivé mikroorganismy. Zdroj: Profimedia.CZ

Mrazák můžete obecně využít k sušení všech textilií, které potřebujete sterilizovat. Může to být již zmíněné povlečení, ale třeba také dětské látkové nebo plyšové hračky. Zvláštní význam má mraznička pro džíny. Možná jste už slyšeli, že se džíny nemají prát, nýbrž "mrazit". Má to své logické opodstatnění - džínovina se častým praním vytahává a výrobci z tohoto důvodu nedoporučují prát džíny dříve než po třech až čtyřech dnech nošení. Pobyt v mrazničce jim ale neškodí, a navíc je zbaví všech usazených bakterií.



Zdroje: https://bydlenisnu.cz/, https://svetkreativity.cz/