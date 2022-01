Běžné potraviny, které nesmí do mikrovlnky, jsou pak jedovaté. Většina to neví

O přínosu, nebo naopak nebezpečí mikrovlnky toho byly napsány doslova stohy a ještě dnes se lidé dělí na dvě skupiny. I mezi maminkami existují takové, které by raději nedaly dítěti najíst, než aby mu ohřály jídlo v mikrovlnce. Jak to tedy je? Skutečně existují potraviny, které bychom takto ohřívat neměli?

Mikrovlnné trouby mohou být velmi užitečnými spotřebiči, ale také nebezpečnými přístroji. Některé domácnosti si život bez mikrovlnky nedovedou představit, jiné je naopak zarytě odmítají. Mnozí si myslí, že v mikrovlnce lze ohřívat skoro všechno – nápoje, mléko, potraviny. Lze v nich dokonce i vařit – třeba rýže z mikrovlnky je skvělá. Ale jsou i taková jídla, která do ní nepatří, protože se pak mohou stát škodlivými pro náš organismus.

Mikrovlnná trouba, praktický pomocník v moderní kuchyni. Zdroj: Feng Yu / Shutterstock.com

Primárně používáme všichni mikrovlnnou troubu k rychlému ohřátí jídla, které nám zbylo. Mikrovlnky jsou nezbytnou součástí na pracovištích, kde šetří čas. I zde bychom ale měli uvažovat o tom, v jakém obalu bychom měli pokrm ohřívat. Existují totiž nádoby a obaly, které mohou způsobit požár, roztavit se nebo uvolňovat škodlivé toxiny. A co je ještě horší – existuje i řada potravin a potravinářských výrobků, které do mikrovlnné trouby opravdu nepatří. Důvodů je celá řada - od toxinů přes exploze až po neúčinnost a popáleniny.

Podívejme se, jaká jídla nebo potraviny to jsou.

Hrnek nebo sklenka s vodou

Ohřátí hrnku vody na horký čaj nebo k jinému účelu se zdá být spíše normálním využitím mikrovlnné trouby. Ale není to pravda. Hrnek se totiž může snadno přehřát, aniž by se voda vařila. Když pak chcete tedy do hrnku přidat čajový sáček nebo tekutinu v hrnku zamíchat, náhle se začne „vzpouzet“ a způsobit nám, stejně jako hrnek, velké a bolestivé popáleniny. Obdobně je to i s mlékem, které nám velmi často v mikrovlnce „vyběhne".

Jak použít prošlé mléko, olej nebo majonézu? Zdroj: New Africa / Shutterstock

Mateřské mléko

Další kapitolou je mateřské mléko, které do mikrovlnky rozhodně nepatří. Mnoho kojících maminek odsává a zmrazuje mateřské mléko, aby je mohly použít později, hlavně v případě časové nouze, nebo když hlídá dítě někdo jiný. Rozmrazování a ohřívání zmrazeného mateřského mléka je však téměř alchymie. Ohřívání mateřského mléka v mikrovlnce může způsobit jeho nerovnoměrné zahřátí a vznik horkých míst, která by mohla miminko ošklivě na patře popálit.

Celá vejce

O tom, že celá vejce do mikrovlnky nepatří, většinou víme. Rozhodně bychom si neměli takto uvařit třeba vejce natvrdo, protože skořápka by v troubě prostě explodovala, což může být nebezpečné. Při vysoké teplotě v mikrovlnné troubě se totiž vytváří ve vejci pára, která s rostoucím tlakem může způsobit, že vejce prostě praskne. Zajímavé je, že obdobně může v mikrovlnce explodovat a tím ji zničit i červená omáčka na těstoviny. I tu byste proto měli raději ohřívat na plotně.

Vejce mohou v mikrovlnné troubě explodovat. Zdroj: Profimedia

Párky a jinak zpracované maso a maso zmrazené

Nevím, zda by někoho napadlo ohřívat v mikrovlnce třeba párky, ale platí to o jakémkoli již zpracovaném masu. Mikrovlnné ohřívání těchto výrobků totiž může vést k tvorbě oxidačních produktů cholesterolu, které bývají spojovány s koronárním onemocněním srdce. Je tedy rozhodně lepší tyto výrobky ohřát na sporáku.

Ani maso, které jste zapomněli včas vyndat z mrazáku, nepatří do mikrovlnky. Ohřívání zmrazeného masa v mikrovlnné troubě je ale složitější, a dokonce i nebezpečný proces. V mikrovlnce se totiž teplo nerozkládá rovnoměrně, takže může dojít ke vzniku horkých a zároveň stále zmrzlých míst a tím i k růstu nebezpečných bakterií.

Ovoce obecně

Málokoho by asi napadlo dávat ovoce do mikrovlnky, ale je lepší si to zopakovat. Největší nebezpečí představuje hroznové víno, které je často v teplých pokrmech skvělé. V mikrovlnce ale rozinky nevyrobíte, naopak by se víno mohlo změnit v nebezpečně horké koule.

Ani jiné ovoce není moudré ohřívat, samozřejmě včetně mraženého.

Příznivé vlastnosti mraženého ovoce se mohou přeměnit na karcinogenní látky a vystavení drahého zmrazeného ovoce mikrovlnám může mít i nepříznivé imunologické účinky. Rozmrazení je proto lepší přirozeně v chladničce.

Listová zelenina, brokolice a chilli papričky

Chilli papričky obsahují v různé míře kapsaicin, tedy sloučeninu, která určuje jejich pálivost. A právě ta se při vystavení vysokým teplotám v mikrovlnné troubě odpařuje a těmto výparům byste se každopádně měli vyhnout.

I když se ve většině domácností brokolice v mikrovlnné troubě ohřívá pravidelně, nemělo by se to. V porovnání s jinými oblíbenými způsoby přípravy brokolice se při mikrovlnném ohřevu zničí mnohem více prospěšných živin, takže je daleko lepší brokolici spařit, abyste nepřišli o její přínosné vlastnosti. I listová zelenina je při ohřevu v mikrovlnné troubě nebezpečná, jelikož může začít jiskřit, což může zničit přístroj. Navíc se sama může snadno připálit.

Mikrovlnnou troubu jedni adorují, druzí se jí bojí. Zdroj: Profimedia

Oleje

Oleje na vaření –a to veškeré - nejsou tekutiny, ale tuky a podle toho bychom k nim měli přistupovat. Ohřívání olivového, slunečnicového, lněného nebo jakéhokoli jiného oleje nemusí sice nutně představovat takové nebezpečí jako ohřívání některých jiných výrobků, ale není efektivní. Protože v olivovém oleji není žádná tekutina, kterou by bylo možné zahřát, pravděpodobně se nezahřeje tak, jak byste si přáli.

Zbytky brambor nebo hub

Mikrovlnka primárně slouží k ohřívání zbytků jídla, ale neplatí to o všech. Třeba brambory nebo houby, které již byly jednou tepelně upravené, do ní nepatří. Pokud brambory před uložením do lednice necháme zcela vychladnout a pak je znovu ohřejeme v mikrovlnné troubě, je možné, že jejich pobyt při pokojové teplotě podpořil rozvoj botulismu. Mikrovlnné trouby nedokážou botulismus zahubit, což znamená, že pro nás mohou být velmi jedovaté. Stejně tak i uvařené houby mají velkou pravděpodobnost, že nám způsobí onemocnění. Jsou totiž snadným terčem pro mikroorganismy, proto by se neměly ohřívat opakovaně. Lepší je připravit si přesně takové množství, které chceme sníst. Další možností je uložení hub ihned po uvaření do lednice. Pokud je chceme ještě použít, mělo by to být pro studené pokrmy, jako jsou saláty apod.

Chléb

Ani chléb se v mikrovlnce ohřívat nedá. Změní se v ní totiž v tvrdou, rozžvýkanou a nepoživatelnou věc. Na vině je to, jak v mikrovlnce lepek, škrob a cukr v chlebu reagují, když se nejprve ohřejí a poté znovu ochladí. Chleba je lepší zabalit do fólie a ohřát v troubě. Bude to trvat déle, ale vyplatí se to.

Obecně platí, že kromě výše zmíněných potravin bychom neměli v mikrovlnce nic ohřívat opakovaně. Zbytky jídla mohou sice v lednici zůstat až čtyři dny, ale pokaždé, když jídlo znovu ohříváme a následně zchladíme, snižuje se jeho kvalita. U potravin, jako jsou omáčky na bázi smetany a mléka, vařené maso, lasagne a zapékané pokrmy, bychom měli být opatrní ještě více.

