Svinky: Pozor na ně, na zahradě jsou užitečné, ale ve sklepě páchají velké škody

Víte, co jsou svinky a stínky? Potkáváme se s nimi nejčastěji na zahradě a v okolí domu, kam patří. Pokud se vám dostanou i do sklepa, není to žádná pohroma, dokud tam však neuskladníte zeleninu nebo ovoce. Co jsou svinky a jak před nimi uchránit sklep, vám hned prozradím.

Svinky jsou jako miniaturní pásovci. Zdroj: HWall / Shutterstock

Svinky nejsou brouci!

Opravdu ne! Jsou to suchozemští korýši. Ač žijí na souši, jsou to příbuzní krabů a krevet. Ale tím jejich podivnost nekončí! Disponují stejnou schopností jako pásovci, která je typická pro jejich pancířek. Je totiž utvořen podobně vypadajícími pásky jako u pásovce. Ty krásně zapadají jeden pod druhý a korýšek se díky nim dokáže srolovat do kuličky, aby se ochránil. Svinky nejsou škůdci. Rozhodně ne venku na zahradě nebo v přírodě. Jsou důležitou součástí cyklu rozkladu rostlinných i živočišných zbytků. Vašemu kompostu vyloženě prospívají. Tak proč se jich zbavovat?

Svinky ve sklepě

Problém nastává, když se svinky dostanou do sklepů, kde by se mohly živit uskladněnými plody ze zahrady. Pokud ve sklepích nic takového nemáte, pak se vůbec nemusíte svinek obávat. Někde v koutě, pod ponkem, uskladněným nábytkem nebo krabicemi vás nebudou obtěžovat a jejich přítomnosti si vůbec nevšimnete. Jestliže plánujete uskladňování zeleniny a ovoce ve slepě bez obalových materiálů, pak se rozhodně doporučuje dobře uklidit a místnost vysířit knoty. Ty obvykle najdete v drogerii nebo v obchodech pro včelaře. Před uskladněním plody zkontrolujte a vyberte pro ně suché a dobře větrané místo.

V přírodě jsou svinky velmi užitečné. Zdroj: Aris-Tect Group / Shutterstock

V domácnosti svinky nevidíme rádi

Malé množství svinek se dá i dobře odstranit z bytů nebo domů. Obyčejně je možné polapit je na nastražené ovoce a odnést ven. Může se ale stát, že se vám svinky či stínky nastěhují do domova ve velkém. V tom případně nezbývá než se bránit razantněji. Sice patrně nic nezničí, ale je jasné, že představa hemžících se svinek po podlaze domu není nikomu příjemná. Ukliďte, přesvědčte se, že nemáte v domě vlhko. Pokud je to nezbytně nutné, vystříkejte tmavé kouty a okraje koberců insekticidem.

V domácnosti pořádně ukliďte, vysušte vlhká místa a v krajním případě použijte insekticid. Zdroj: VGstockstudio / Shutterstock.com

