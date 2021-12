Kudy uniká z domácnosti nejvíce tepla. Místa, u kterých byste to nečekali

Máte dům dobře izolovaný? Anebo i ten váš má své mouchy a uniká vám z domácnosti teplo? S některými místy, kde teplo obyčejně uniká, si můžete poradit sami, na jiné úpravy domácnosti bude třeba profesionály. Zaměřte se na nejčastější problematická místa v domácnosti, kudy teplo uniká.

Únik tepla prozradí nedostatky v domácnosti

Každá zima je zkušebním obdobím pro stav naší nemovitosti a domova. Nic neprověří izolace a další stavební materiály, tak jako několik měsíců chladu, kdy poznáme problém nejen v teplotních rozdílech, ale také na peněžence. Unikající teplo nás může stát nejen zdraví, ale také dost peněz. Víte, kde si na úniky tepla posvítit?

Šetřit teplem je nutné, ale rozhodně bychom se měli doma cítit pohodlně. Zdroj: Profimedia

Každá domácnost má svá slabá místa

Moderní budovy mají většinou už velmi dobrá a kvalitně těsnící okna i dveře. I tak se ale najdou taková, kterými ztrácíme teplo. U moderních domů to může být způsobeno použitím levných nekvalitních materiálů a neodborně provedených prací. U starších budov je to otázkou možností doby, v níž byly postavené, a následnou revitalizací či rekonstrukcí. Pokud dáváte na okno někdy svíčku a plamének se třepetá, pak je jasné, že v okolí okna táhne. Najděte vadu v těsnění a okamžitě místo opravte, často to jde i svépomocí.

Nejběžnější jsou úniky tepla okny a dveřmi

Dveřmi i okny uniká teplo, a to nejen nepřiléhajícími špatně odizolovanými částmi, ale také místem nasazení samotných prvků stavby do zdi. Úniku tepla se můžete bránit nejen rekonstrukcí a výměnou za modernější a kvalitnější prvky. Okolí oken i dveří můžete vyspravit i jednoduššími úpravami, jako je použití vlepovacích izolačních pásek různých profilů, použití termoizolačních folií na skleněnou výplň oken a dveří, či izolační fólie na stěny. Nejobyčejnější, ale účinou fintou, je pověšení težkého závěsu nebo deky hned do zádveří vstupních nebo balkonových dveří.

Nejen vchodovými dveřmi uniká teplo. I únik do chodby může být problém. Zdroj: alexandre zveiger / Shutterstock.com

Lidé často zapomínají, že teplo uniká i stropy

Na co často zapomínáme jsou další dvě plochy každého domu či bytu. Těmi je podlaha a strop. Právě stropem často uniká až 15 % tepla. Řídký teplý vzduch vystoupá ke stropu a jakoukoli skulinkou či porézním materiálem unikne ven. Zajištění a oprava špatně odizolovaného stropu je možná a vhodná z obou stran. Nejen že můžete opravit strop a zajistit jej další vrstvou materiálu, ale to stejné lze udělat i ze strany půdy. O použití nejvhodnějších materiálů se poraďte s odborníky, nebo jděte cestou nejdostupnějších a nejlevnějších materiálů, ale rozhodně investujte do kvalitního provedení a dokončovacích prací. Únik tepla vzniká právě kvůli nedodělkům a zdánlivě nepatrným nepřesnostem v zapravení a napojení materiálů.

Pohlédněte na dům očima termovize Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Zjistěte kudy teplo uniká pomocí moderní technologie

Pokud řešíte únik tepla v domácnosti, nejkvalitnější obrázek o situaci si uděláte na základě termovizuálního snímku vaší nemovitosti. Termovize vám dá poměrně jednoduše jasné informace o úniku tepla z domu. Barevný snímek budovy naznačí nejen místo, ale také intenzitu úniku lépe než jakákoliv jiná analýza.

