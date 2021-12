Vánoční osvětlení levně: S těmito tipy bude dům zářit, a vy moc neutratíte

Bez světýlek by to nebyly ty pravé Vánoce. Už jsme si na ně tak zvykli, že jednoduše k těmto svátkům neodmyslitelně patří. Zdražování elektřiny nás ale nutí více přemýšlet. Použijete letos všechny blikačky a světla, anebo raději vytáhnete z půdy jen ty více ekonomické?

Každoroční parádění domu a zahrady, abyste si dokonale navodili tu krásnou vánoční atmosféru, je pro většinu lidí milá povinnost. Účet za elektřinu už tak milý není. Letos se bude v rodinách více rozmýšlet, jestli je potřeba osvítit i ten druhý strom na zahradě, či jeden světélkující strom postačí.

Solární světýlka

Světla na solární energii mají mnoho výhod. Jednou z nich je fakt, že k těmto světýlkům nepotřebujete elektrickou síť. Můžete je umístit kamkoliv, aniž byste přemýšleli o blízké zásuvce. Samozřejmě je ale potřeba dostatek světla na nabíjení.

Bojíte se, že budou světla málo svítit? Nemusíte. V dnešní době jde o jasné barvy, které vydrží svítit několik hodin. Lze si vybrat i z různých barev, na balkóně či stromku na zahradě vám nemusí svítit jen studená bílá.

U těchto výrobků 100% ušetříte peníze za spotřebovanou elektřinu. Ani se nebojte drahého pořízení, solární světýlka jsou cenově srovnatelná s těmi elektrickými.

Osvětlený vánoční stromeček k Vánocům patří. Zdroj: Yuliia Gornostaieva / Shutterstock.com

LED osvětlení

Jestliže se teprve chystáte nakoupit nová světýlka, kupte si jednoznačně úspornější LED diody. Jsou výhodnější hned z několika důvodů. Mají delší životnost a nejedná se jen o pár hodin! Což je výhoda číslo jedna!

Pokud si pamatujete z dětství časy, kdy se zdobil stromeček barevnými lucerničkami nebo houbičkami, jistě si pamatujete i na ten okamžik překvapení po zapojení do sítě. Bylo to buď, anebo! Když se nepoštěstilo, nastalo pátrání po prasklé žárovičce. Tohoto honu vás LED diody ušetří, protože pokud přestane jedna dioda svítit, ničemu to nevadí a temno nenastane. Nabízí se spousta barev, tvarů, intenzitu si už převážně můžete navolit přes ovladač, oči vám při výběru rozhodně budou přecházet!

Světýlka k vánoční atmosféře patří. Zdroj: Viktor Gladkov / Shutterstock.com

Osvětlení na baterie

Sehnat vnitřní nebo venkovní světýlka na baterie není složité, najdete je téměř ve všech obchodech. Jestli se nechystáte mít celý den i noc spínač přehozen na „ON“ a budete zapínat dekoraci jen po večerech, baterie by vám měly vydržet celé svátky.

Výhodou je samozřejmě nepřítomnost kabelu, i když… občas se krabička s baterkami špatně skrývá a musíte ji vždy při zapínání a vypínání vydolovat ze skrýše.

Chytré osvětlení

Ano, už i vánoční osvětlení. Chytrá televize, chytrý telefon… Přes aplikaci si můžete nastavit čas zapnutí, vypnutí, dobu svícení, prostě vše zvládnete pomocí mobilu z pohodlí domova.

Venkovní osvětlení

Při výběru svítidel do exteriéru vybírejte pečlivě. Musí být určeny opravdu do venkovních prostor, jinak vám hrozí nebezpečí. V obchodě na obalu hledejte vždy označení se zkratkou IP, která určuje krytí proti vodě. Sáhněte po světýlkách, které budou mít IP vyšší než 44 – to je minimální hodnota, která se dá instalovat do exteriéru.

