Proč byste měli přenést zelenec do místnosti, kde spíte a kde žijí vaše děti?

Zelenec toho moc nenazdobí. Ale je to pracant! Proč byste ho měli mít zejména v ložnici, ale dát ho třeba také do dětského pokoje?

Zelenec (Chlorophytum) působí vizuálně trochu jako obyčejná tráva. Ale pozor, není to tak! V případě zelence máte tu čest poznat obyvatele tropických a subtropických pralesů, kde se vyskytuje ve 200 různých variantách. Pro pěstování v interiérech jsou nejčastěji používány dva kultivary – Vittatum a Variegatum. Nejvíce jste je mohli vidět ve školách, úřadech nebo zdravotnických zařízeních, kde zdobily neútulné prostory chodeb. To je možná důvod, proč si většina lidí při vzpomínce na tyhle veřejné prostory už zelenec nepořídí. Ale to je škoda!

Zelenec (Chlorophytum) působí vizuálně trochu jako obyčejná tráva. Ale pozor, není to tak! Zdroj: Profimedia

Zelenec je nenáročný spolubydlící

Pokud dáte zelenci šanci, můžete na tom jen vydělat. Je nenáročný, a proto je ideální rostlinou pro začínající pěstitele. Zároveň nemá žádné zvláštní požadavky na stanoviště. Kam ho umístíte, tam bude. Nejlépe se mu ale daří na slunném místě, kde se jeho listy probarví. Zelenec můžete pěstovat jen ve vodě (což vám odbourá starosti se zálivkou) nebo klasicky v květináči. Pokud zvolíte první variantu, stačí, když travinu dáte do starší zavařovačky a zalijete vodou tak, aby byly ponořené pouze kořeny, nikoliv i listy, které by mohly zbytečně zahnívat. Pak už stačí vodu občas vyměnit a nechat zelenec hezky žít. U zelenců v květináči počítejte se stejnou starostí jako o ostatní pokojové rostliny. Pravdou ale je, že zelenec je bojovník a pár dní sucha ho opravdu nezabije.

U zelenců v květináči počítejte se stejnou starostí jako o ostatní pokojové rostliny. Zdroj: Profimedia

Přírodní čistička vzduchu

Říká se, že pralesy jsou plíce planety. Možná, že na tom má zásluhu i zelenec chocholatý, který je nejen velmi zdobný (dokáže vytvořit doslova „háro" zelených listů), ale zároveň funguje jako výkonná čistička vzduchu. Absorbuje škodlivé látky, jako jsou třeba oxid uhelnatý, benzen, amoniak, formaldehyd a aceton. Navíc je zelenec přirozeným likvidátorem mikrobů. Proto je ideální pokojovou rostlinou pro všechny alergiky, astmatiky či nemocné plicními chorobami. Hodí se zejména do ložnic, kde umožňuje zdravý spánek.

Na zelenci můžete pozorovat krásné bílé květy. Zdroj: Profimedia

Zelence není nikdy dost

Na zelenci je také skvělé, že není jedovatý, proto si ho můžete dovolit i v případě, že máte doma malé dítě nebo pejska. V případě koček musíte počítat s tím, že jim tato zelená pokojovka dost chutná (ale jinak jim neublíží). Pokud se zamilujete do zelence, nemusíte mít starost s množením. Rostlinka vytváří hojné odnože, která stačí dát do vody a počkat, až zapustí kořínek. A pak už záleží jen na vás, kde chcete, aby se to „zazelencovalo". Pokud máte doma už plno, můžete zelenec pěstovat i venku. Je odolný a přežije i chlad do 5 °C. Jediné, co mu občas „pije krev“ jsou mšice a svilušky. Mšice zneškodníte koupenými chemickými přípravky a se sviluškami si poradí obyčejná sprcha.

Pokud máte doma už plno, můžete zelenec pěstovat i venku. Je odolný a přežije i chlad do 5 °C. Zdroj: Profimedia

