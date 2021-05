3 parádní balkonovky, které nemá nikdo v ulici

Pro všechny zahradnice, které rády experimentují s osazením okenních truhlíků máme tři praktické tipy na rostliny, které rozhodně udělají velkou parádu, vnesou do truhlíků i na balkon spoustu barev a rozhodně je nebude mít nikdo široko daleko. Pokud chcete originální balkony, čtěte dál.

Vybarvená kombinace pro letošní léto

Co vlastně potřebujete do skvěle vybarveného balkonu či truhlíku? Barevné, oslnivé a zářivé květy – ano, máme, doporučujeme gazánie. Potom něco zeleného, džunglovitého, co truhlíky krásně zahustí a rozroste se všude kolem – ano, to bude povíjnice. A potom něco do nádob – svěží barvy, hravé tvary květů, rozhodně nějakou neokoukanou letničku. V tom případě doporučujeme minipetúnie. „Všechny rostliny spojuje ještě jedna důležitá věc: představují skvělou potravu pro užitečný hmyz. Pokud vaše okna či balkon leží v rozumné doletové vzdálenosti, počítejte s návštěvou včel,“ shodují se zahradníci z pražského Flosu.

Barevné květy, prosím!

O gazániích jste možná ještě neslyšeli. Svými okvětními lístky připomínají kopretiny, ale sytostí barev muškáty a begónie. Jsou zářivé, barevné a plné života. Mají v sobě kouzlo, které každý správný letní balkon potřebuje. Díky svým žlutým a oranžovým květům se stávají dominantou každého truhlíku a budou se vám perfektně kombinovat s modrými i červenými rostlinami. Anebo můžete nechat nádoby či truhlíky čistě gazániové.

Je libo trochu džungle?

I když letničky sázíme do truhlíků zejména pro jejich barevné květy, rozhodně mezi nimi nesmějí chybět odstíny zelené. Bohaté listy, přepad přes hranu truhlíku a přirozené zahuštění celé výsadby – to všechno hravě zvládne povíjnice. Hodí se do truhlíků, nádob, závěsů a všech kompozic, ve kterých potřebujete vytvořit barevný i tvarový kontrast. Sluší jí to v kombinaci s petúniemi, verbenami a lobelkami. Dokáže ovšem ozelenit celý balkon i samostatně. Povíjnice milují slunná stanoviště a přiměřenou zálivku – o džungli na balkoně se pak postarají samy.

Závěsy jako z pohádky

Nemáte-li v oblibě červené muškáty jako vystřižené z bavorských seriálů nebo žluté květy begónií, které jsou příliš výrazné a prvoplánové, možná vás zaujmou minipetúnie, blízké příbuzné petúnií. Svými záplavami drobných květů vyniknou zejména v okenních truhlících, závěsných koších a nádobách. Mají vkusné a jemně barevné odstíny pastelových a netradičních barev. No považte: meruňková, purpurová, ultrafialová, tmavě červená. V závěsech i na oknech vypadají mnohem elegantněji a neokoukají se až do babího léta. Balkonu či pergole navíc dodají neotřelý a romantický vzhled. Stačí jim jižně, východně či západně orientované stanoviště se spoustou sluníčka – na něm pokvetou jako divé.

Zdroj: www.zahradnictvi-flos.cz