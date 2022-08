Dovolená není jen o válení se na pláži, vyzkoušejte letní sporty

Trávíte celé dny v kanceláři a po práci se vám sportovat nechce? Letní dovolená může být ideální příležitostí probudit vnitřního lenocha a začít se trochu hýbat. Připravili jsme pro vás 10 nejzábavnějších sportovních aktivit, při kterých se zabavíte a navíc shodíte nějaké to kilo.

Rádi se družíte? Čutněte si fotbálek!

Možná se zaujetím sledujete fotbalovou Ligu mistrů a říkáte si, jak to mohl ten Messi minout. Teorii máte zmáknutou, tak zavolejte starým známým, nebo vyhecujte kolegy v práci. Stačí jen nazout kopačky, najít fotbalový míč na půdě a rozpomenout si za dobu, kdy jste zářili v přípravce. Nemusíte nutně hrát na velké hřiště a shánět 22 lidí. Spoustu zábavy zažijete i na menším plácku, kde se dá hrát fotbal třeba 5 proti 5.

Raději si dáte do těla sami? Kolo to jistí!

Cyklistika je aktivita, která jde provozovat individuálně, ale i s kamarády či celou rodinou. Pokud pořádně šlápnete do pedálů, bude vás příjemně osvěžovat proudící vzduch. S cyklistikou teprve začínáte? Raději se držte v nížinách a naberte základní kondici, případně sáhněte po elektrokole, které vám do kopce pomůže. A je už jen na vašich preferencích, zda sáhnete po horském kole, silničce či gravelu.

Pokud se vydáte na delší výlet do přírody, nezapomeňte si vzít do cyklistické lahve dostatek tekutin a menší svačinku, aby vás nedostihla krize. A nezapomeňte, že v ČR pořád platí nulová tolerance alkoholu i pro cyklisty!

Nebaví dopravní zácpy? Vyzkoušejte alespoň párkrát týdně cestu do práce na kole. Možná tam nebudete dřív, ale uděláte něco pro své zdraví i životní prostředí!

Chcete zůstat na pláži? Co zkusit plážový volejbal?

Přece jen byste rádi k moři, ale zároveň se chcete hýbat a družit s kamarády? Plážový volejbal můžou hrát zkušenější hráči ve dvojicích, ale ve více lidech nejspíš udržíte míč déle ve hře a hra vás bude také více bavit. A pokud jste vyrazili na dovolenou i s cílem se seznámit, může být právě beach volejbal ideální záminkou pro oslovení krásných neznámých. Zároveň pro hru nepotřebujete nic víc, než síť a míč na volejbal.

Je vám horko? Dejte šanci vodním sportům!

Pokud jezdíte často k moři, možná uznáte, že kondiční plavání je jeden z nejnáročnějších sportů nejen co se týče osvojení techniky, ale také co do fyzické náročnosti. Odměnou jsou však vypracovaná ramena, prsní svaly a příjemné protažení celého těla. Plavání je ideální kompenzací k běhu, posilovně i cyklistice.

Ale pokud chcete změnu, můžete letos zkusit třeba paddleboarding. Nejen že jde o skvělou zábavu, ale navíc na paddleboardu zapojíte téměř každý sval na vašem těle. A kromě pomalého plavení po vodní hladině jde na SUP prkně cvičit i jóga.

Potřebujete vyčistit hlavu? Vyrazte do hor!

O tom, že Češi mají rádi hory se můžete přesvědčit např. na Sněžce, kde se každoročně tvoří fronty na lanovku. Jděte na to jinak a vyšlápněte ji letos pěšky. Spálíte nějaké kalorie a borůvkové knedlíky Vám budou chutnat ještě o stupeň více.

Nebo letos raději vyrazte na některou z méně známých hor, kde si nebudete připadat jako na Václaváku. My doporučujeme např. Bílou skálu na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Má sice jen 964 m, ale výhledy jsou z ní přímo královské.

Pro toulání po horách se vám určitě vyplatí pořídit kvalitní turistickou obuv, funkční oblečení a turistický batoh, do kterého uložíte pití, svačinu a náhradní oblečení. Počasí na horách bývá často nevyzpytatelné a o „hrdinech“ v sandálech a tílku by mohla horská služba vydat tlustou knihu.

