Jak na dobrou imunitu dětí po celý rok? Doplňujte jim vitamín D

I když většina z nás žije hezkým počasím a zdá se, že naše zdraví nemůže nic ohrozit, je dobré se připravit na horší časy. Podpora imunity by měla být dlouhodobá – řešit potíže ve chvíli, kdy nastanou, je už totiž pozdě. Pojďme se podívat na to, jak co nejlépe podpořit imunitu dětí:

Kdy je správné začít?

Ideální je vlastně nikdy nepřestat. Většina rodičů s jarem a prvními slunečnými dny přestane dětem dávat doplňky stravy na imunitu, protože mají dojem, že už to není potřeba.

Za prvé to tak úplně není pravda – i v létě dostává dětská imunita pěkně zabrat, jen se o ni nepokouší nachlazení, ale spíše hrozí střevní potíže či nejrůznější reakce na podráždění. Za druhé je potřeba si uvědomit, jak imunitní systém funguje. Nemá tlačítko vypnout a zapnout, tudíž neustále potřebuje přísun živin, které mu pomáhají správně fungovat. Pokud mu je na pár měsíců v roce sebereme, bude pak trvat poměrně dlouho, než se zase dostane do formy.

Myslete na vitamín D – rybí tuk je skvělá volba

Jak podpořit imunitu u dětí přírodní cestou? Rozhodně pomůže vitamín D. Ten pomáhá aktivovat buňky imunitního systému a udržovat je aktivní. Navíc ho máme kvůli naší zeměpisné poloze docela málo a o i v létě.

Vynikající zdroj vitamínu D je rybí tuk. Zároveň jde o nejbohatší zdroj, a proto je rodičům tolik kladeno na srdce, aby dětem často podávaly ryby. Rybí tuk nenahradí pestrý jídelníček, je však spolehlivou alternativou, pokud děti ryby nejedí. Samozřejmě je nesmírně prospěšný i pro dospělé!

Pobyt venku, dobrá nálada a dostatek pohybu

Imunitní systém je vlastně odrazem toho, jak žijeme. Kromě vitamínu D ho podpoří i jiné věci. Velkou roli hraje duševní stav dětí. Už mnohokrát se prokázalo, že psychika je s naším tělem úzce propojena a problémy na duši se projeví i nemocí na těle.

Dokud to počasí dovolí, dopřejte dětem co nejvíc pohybu na čerstvém vzduchu v přírodě. Kvalita ovzduší a zejména jeho vlhkost má velký vliv na dýchací cesty, které bývají při prvním podzimním nachlazení postiženy jako první.

Přemýšlíte, jak podpořit imunitu u dětí? Vyzkoušejte OmegaMarine rybičky!