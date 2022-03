Jak na stres? Známe jednoduchou pomoc

Nechuť vstávat do práce může být nárazová nebo mít trvalý charakter. Někdy bývá na vině práce, která nás neuspokojuje nebo se velice často stává, že zaměstnání nás svírá do kleští. Tím, že je vyvíjen stále větší a větší tlak na výkon, že nás vedení nutí k hraničním výkonům, se podepisuje na našem zdraví. Mladého člověka to většinou nabíjí, ale čím jsme starší, tím jsme opotřebovanější. Berlička jako čokoláda nebo cigareta nejsou ideální, představíme vám pomůcky, které neničí vaše zdraví a postavu, a tou jsou antistresové hračky.

Většina z nás zná antistresové míčky. Třeba jeden máte na svém pracovním stole hned vedle počítače nebo jste je viděli používat v komickém smyslu mezi vystresovanými kancelářskými pracovníky v televizi. Antistresové pomůcky se v průběhu posledních dvaceti let staly v Čechách populární – a to z dobrého důvodu.

Výzkumy ukazují, že používání antistresového míčku může ve skutečnosti zlepšit emoční stabilitu a přinést významné fyzické výhody. A jak fungují antistresovéstresové míčky?

Na první pohled se může zdát, že něco tak malého a jednoduchého nemůže být tak efektivní. Ale jak říká staré přísloví: "Nesuď knihu podle obalu." Tyto malé, ale velké prostředky na uvolnění stresu skutečně fungují – a to je založeno na výzkumu a vědě. Výhoda mačkání je v tom, že uvolňuje určitý druh energie a také vás přiměje k relaxaci. Když jsme ve stresu, naše svaly mají tendenci se zatínat a mačkání stresového míčku nás nutí tyto svaly uvolnit.

Takže teď, když už víme, že fungují, pojďme podtrhnout některé výhody antistresových pomůcek:

Uleví od bolesti při artritidě

Snižuje úzkost a stres

Podporuje lepší spánek

Zlepšuje koncentraci a kreativitu

Posiluje svaly

Nejen antistresové míčky vám pomohou uvolnit tělo i mysl. Na trhu je mnoho dalších pomůcek, které ulehčí od stresu. Různé natahovací tvary, tvarovací kostky, řetízky anebo třeba fidgety neboli prstová točítka.

I když nepociťujete stres nebo úzkost, pouhé zmáčknutí antistresového míčku pevně v rukou může pomoci během okamžiku posílit svaly předloktí, zápěstí a rukou. Můžete to udělat prakticky kdekoli – při práci, doma při sledování televize nebo dokonce v autě. Mnoho z nás má pocit, že naše pracovní týdny nejsou nic jiného než série schůzek. Pokud se při některé z vašich obchodních schůzek cítíte unavení, podráždění, znudění nebo prostě nemáte zájem, zkuste použít antistresovou pomůcku, abyste zaměstnali ruce. A když vás čeká porada, při které budete muset prezentovat výkony vašeho oddělení, můžete si malý antistresový míček mačkat v ruce a uklidňovat tak svou mysl.