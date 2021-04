Jak vybrat parádní sedačku do obýváku

Až se rozhodnete pro novou sedačku, vyberte tu správnou. Dejte si pozor hlavně na velikost, nosný materiál a další možnosti využití. Po nákupu asi budete týden nebo dva čekat, než vám sedačku vyrobí. Málokdy narazíte na model, který je k mání ihned.

1. Začněte velikostí a počtem lidí

Svět je plný sedacích souprav do malých pokojíků i obrovských salónů. Do prvních zmíněných se vám budou hodit dvojsedáky, trojsedáky nebo sedačky 3+1. Pro velkorysé posezení pro hromadu přátel využijete spíš soupravy 3+2+1, rohové sedací soupravy nebo sedací soupravy do U.

Při výběru použijte jednoduchá pravidlo. Když si všichni doma v obýváku pohodlně sednete, měla by vám na sedačce zůstat ještě 2 nebo 3 místa pro hosty.

2. Promyslete funkce, které využijete

Bude vaše nová sedačka jen na příjemné posezení u televize, deskových her nebo něčeho dobrého? V tom případě nemusíte vyhlížet žádný složitý kousek. Postačí vám jednoduchá sedací souprava. Jen pamatujte, že každý se potřebuje pohodlně uvelebit.

Pokud u vás bude chtít sem tam někdo přespat, vyberte rozkládací variantu pro občasné přespání. Modely na každodenní spaní bývají dražší, ale za to nabízejí maximální komfort při sezení i při spánku.

3. Rozhodněte o úložném prostoru

Sedací soupravy můžou vedle pohodlí při sezení i spánku nabízet další vychytávky. Jednou z nejoblíbenějších je úložný prostor. Do něj v klidu složíte polštář, deku i prostěradlo pro náhodného nocležníka a ještě vám uvnitř zůstane místo i na osušku.

U sedacích souprav s úložným prostorem si dávejte pozor na kvalitu spojů, pantů, pojezdů a podobně. Pokud budou z kvalitní oceli, bude vám sedačka sloužit dlouho a bezchybně.

4. Vsaďte na bytelný materiál

Sedačka vydrží v bezvadném stavu, jen pokud se k ní budete chovat ohleduplně. Naštěstí existuje jedna zaručená věc do začátku, která vám v tomto pomůže – materiál nosné konstrukce. U levnějších sedaček je to prakticky vždy dřevotříska. Ta není špatná, ale ve srovnání s kovem a dřevem ztrácí. Proto si raději připlaťte a pořiďte sedačku s kvalitním základem.

5. Sáhněte po potahu, který vám sedne

Vždycky budete mít na výběr z několika variant potahů. Nejčastěji to budou potahy látkové, které jsou dobře prodyšné a některé se dají prát, kožené, které jsou odolné a luxusní, a potahy z eko kůže – ty pro změnu nepotřebují ke svému vzniku zvířata a snadno se čistí. Všechny varianty vypadají skvěle v denním světle i v umělém osvětlení obýváku. Pokud máte malé děti, volte pratelný potah.

Přejeme vám hodně štěstí při výběru nové sedačky. Ať vám sedne do pokoje a dělá vám radost dlouhé roky.