Jak vyzrát na faraonovu kletbu

Chystáte se na dovolenou do Egypta a obáváte se faraonovy kletby? Přinášíme vám rady a tipy, jak možnost nákazy snížit na minimum a co dělat, pokud i přesto onemocníte. Nenechte si zkazit dovolenou a buďte připraveni.

Potíže se zažíváním při cestování v zahraničí jsou poměrně častou komplikací. Mohou být způsobeny viry, bakteriemi, parazity, ale i stresem, přejídáním či mícháním různých pokrmů, na které nejsme zvyklí. Pro některé země jsou cestovatelské průjmy více typické, uvést lze například Egypt (tzv. faraonova kletba či pomsta), Tunisko, Turecko (tzv. sultánova pomsta), Thajsko, Maroko, Indii či Mexiko (tzv. Montezumova pomsta), ale není zaručeno, že onemocnět nemůžete i jinde. Jak tedy zažívacím problémům předcházet a co dělat, pokud i přes všechnu opatrnost onemocníte?

Stěžejní je prevence, jednoduchá pravidla, díky kterým můžete riziko nákazy průjmovým onemocněním snížit na minimum. Už několik týdnů před cestou byste měli začít pracovat na zvýšení své imunity. Vhodné je začít užívat probiotika, která lze zakoupit nejčastěji ve formě kapslí. Není to však jediný způsob, jak posílit svou mikroflóru ve střevech – účinná je také konzumace jogurtů, kefíru, zakysané smetany a dalších kysaných výrobků. Vliv probiotik lze podpořit ještě prebiotiky.

Zdroj: Shutterstock

Pokud často trpíte střevními obtížemi a obáváte se nákazy, zvažte očkování proti choleře, které vás ochrání před infekčními průjmy i několik měsíců. Cena se pohybuje mezi 1000 Kč až 1500 Kč. Očkování probíhá ve dvou dávkách s minimálně týdenním rozestupem. Jehly se bát nemusíte, stačí totiž vypít připravený nápoj.

Opomenout byste neměli ani vhodné cestovní pojištění. Také není na škodu vzít si s sebou lékárničku vybavenou léky proti průjmu (např. živočišné uhlí a Endiaron). Cestovatelé i lékaři se však většinou shodují na tom, že léky na střevní potíže je lepší koupit přímo v destinaci. Nejlepším řešením v Egyptě jsou místní léky Antinal, Drotazide, Diax, Enterol nebo Streptoquin. První tři jsou k sehnání i ve formě sirupu pro děti a někdy je mají k dispozici i přímo v hotelech. Dávejte si však pozor – prodejci se často snaží turisty na těchto lécích takzvaně “natáhnout”. Ceny musí být uvedeny přímo na krabičce, ne na nálepce s čárovým kódem, zkontrolujte si proto cenu, než zaplatíte. Není na škodu si lék pořídit preventivně, protože výjimečně mohou obtíže nastat i po návratu domů, a jak už bylo řečeno, zahraniční léky mohou být při léčbě efektivnější.

Zdroj: Shutterstock

Mezi další kroky prevence patří dodržování základních hygienických zásad. Před každým jídlem si pečlivě myjte ruce, a to antibakteriálním mýdlem, případně používejte bezoplachový dezinfekční gel. Při čištění zubů používejte výhradně balenou vodu a ve sprše i při koupání v bazénu si dávejte pozor, aby se vám voda nedostala do úst. Myslete samozřejmě i na psychickou hygienu a snažte se příliš nestresovat, nerozčilovat a podobně, to vše oslabuje vaši imunitu.

Pokud jde o jídlo a nápoje, vyhněte se nedostatečně tepelně upraveným pokrmům (hlavně masu, rybám a mořským plodům) a pijte jen balenou vodu. Vyvarujte se zmrzlin přímo z pouličních stánků a nakrájenému ovoci na tržnicích i v obchodech – typickým příkladem je zakoupení půlky melounu. Při koupi nové lahve si zkontrolujte neporušenost uzávěru. I v restauracích trvejte na tom, aby vám nápoj donesli v originálním balení. Pro jistotu se vyhýbejte čemukoliv s ledem, který bývá většinou připravovaný právě z kohoutkové vody. Ovoce a zeleninu vždy před konzumací oplachujte balenou vodou.

Průjmová onemocnění však nelze svádět pouze na konzumaci špatně zpracovaného jídla nebo závadné vody. Řada případů je vyvolána i nestřídmostí v jídle. Přejídání se a tláskání velkého množství pokrmů totiž usnadňuje přestup nebezpečných bakterií do střev, což může způsobit rozvoj průjmového onemocnění. I na dovolené se proto snažte dodržovat určitou střídmost a v prvních dnech si dopřávejte spíše lehčí a známější pokrmy.

Stejně tak je potřeba dávat pozor na změnu klimatu a nepřehřát se. Náhlá změna teploty představuje totiž pro organismus výraznou zátěž, která může vést právě k zažívacím obtížím. Proto se v prvních dnech spíše vyhýbejte dlouhému pobytu na slunci, chraňte se opalovacími krémy, pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi a dodržujte pitný režim. Dávejte si pozor i na opravdu ledové nápoje, neboť rozvoj faraonovy pomsty může urychlit i časté střídání horka a chladu.

Zdroj: Shutterstock

Onemocnění obvykle vzniká již v prvních dnech pobytu, výjimečně se může dostavit až po návratu domů. Mezi nákazou a propuknutím příznaků uběhne většinou několik hodin. Onemocnění je samozřejmě dočasné a bez léčby trvá tři až pět dní. Mezi klasické projevy patří průjem, který bývá někdy provázený křečemi v břiše, silnou nevolností, zvracením, horečkou a únavou. Nejvíce ohroženou skupinou jsou malé děti, staří lidé a chronicky nemocní.

Základem léčby je dostatečný příjem tekutin, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Pít byste měli samozřejmě jen balenou vodu nebo čaj.

Jíst byste měli dietně, ale jídlo určitě nezavrhněte, protože vaše tělo bude potřebovat energii. Vhodné jsou různé vývary a jiné lehké polévky, suchary, vařená rýže či brambory. Vyvarovat byste se naopak měli projímavých potravin, jako je mango, jahody, okurky, rajčata a mléčné výrobky. Pomoci vám může také ovoce a zelenina obsahující vlákninu (strouhané jablko, vařená mrkev, rozmačkaný banán), nezapomeňte však na důkladné omytí. Vhodná je také konzumace ovesných vloček.

Zdroj: Shutterstock

V ideálním případě se potíží zbavíte za jeden den. Pokud však onemocnění i přes léčbu trvá déle jak tři dny, objeví se horečka či časté zvracení, navštivte zdravotnické zařízení. Egyptští lékaři jsou na rozličné střevní potíže dobře připraveni a umějí rychle ulevit od nepříjemných příznaků.

Ačkoli samozřejmě neexistuje stoprocentní způsob, jak se faraonově kletbě vyhnout, dodržování výše uvedených pravidel sníží pravděpodobnost nákazy na minimum. Pravda je taková, že naprostá většina návštěvníků Egypta žádné potíže nemá a odváží si z této kouzelné země naopak spoustu nádherných zážitků. Nenechte se tedy odradit a připraveni vyrazte na vaši další nezapomenutelnou dovolenou. Další rady a tipy pro cestování po Egyptě naleznete na blogu CK Blue Style.