Jak změnit svou tvář

Často při každodenním pohledu na sebe do zrcadla máme pocit, že naši tvář už nemůžeme vystát. Chce to změnu. Tyto pocity mívají častěji ženy než muži, ale přesto budeme dnešní článek věnovat mužům.

Připadá vám, že je holení na obtíž? Že to zdržuje při večerní hygieně, kdy už byste raději dělali něco jiného...? A že vlastně ani nevíte, jak vousy oholit? Jaký střih vousů se nosí? Co použít za kosmetiku, abyste ráno neměli kůži jako oškubaná slepice? Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli „ano“, bude vám náš článek částečným přínosem. U mužů právě tvar, délka a styl vousů dělá mnoho. Samozřejmě s ní ruku v ruce jde i úprava vlasů. U vlasů se zastavíme, ty si musí upravovat každý. Bohužel ne každý muž má čas, zkušenost a um si vousy upravovat sám. A tak když podle zmínek nebo na doporučení vyhledáte pánské kadeřnictví neboli barbershop, tak tam vám skvěle upraví vlasy i vousy.

Dříve to tak nebylo - alibistické heslo, že „chlap má být špinavej a smrdět“ - je díky bohu dávno pryč. Ale co použít za kosmetiku, abych udělal dobře své holením podrážděné pleti a vypadal jsem a vonělo to dobře…? Pokud jste muž a dočetl jste se zájmem až sem, protože se ve výše napsaném vidíte, čtěte dál. Dnes už i v Čechách existují barbershopy, tak jak jsme psali výše. Prvním na světě byl Truefitt & Hill, který funguje – a úspěšně, už od roku 1805. Barbera, který vás napaří, precizně oholí a dodá vašim vlasům švih, je dneska lehké najít, stačí otevřít internet.

Ale co když jste muž, který nerad poslouchá rady od ženy…? Protože kdo pracuje v holičstvích a kadeřnictvích? Ženy, co? A co vlastně ženská ví o kumštu holení tváře a o tom, „jakej look má správnej chlap mít“…?

I když existuje dost barber shopů, kde pracují i muži, tak v jednom z nich OPRAVDU ženu nepotkáte. Najdete ho v OC Metropoli Zličín na Praze 5, v barbershopu Barber´s wife, kde pracují výhradně muži. A dají vám sklenku dobré whisky. Oholí. Ostříhají. A poradí. Se stylem i s kosmetikou. Nabízejí prvotřídní kvalitu za přiměřenou cenu. A vaše drahá polovička zatím může brázdit lákadla obchodního centra. Bude spokojená dvakrát. Koupí nějaký obleček na sebe a bude okouzlena vaší proměnou.