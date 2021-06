Malý balkón: Vytvořte si na něm letní oázu

Máte malý balkon, kam se vejde sotva stolek a dvě židle, ale rádi byste si ho zútulnili? Chcete trávit příjemné letní dny i večery na vzduchu a relaxovat? A co vaše zaměstnání? Při home-office nemusíte být zavření doma - i na balkoně se dá pracovat. Aby vám bylo i na malém balkonu co nejpříjemněji, připravili jsme si pro vás článek plný tipů, jak si na něm připravit letní oázu.

Nábytek na malý balkon

Mnoho z nás dělá chybu v tom, že ponechá starý, oprýskaný a roky používaný nábytek a doplní ho pěknými dekoracemi. Někdy je to fajn, ale možná cítíte, že to chce změnu mnohem větší. Jaký nábytek ale vybrat na balkon, kde se sotva otočíte?

Je vaší prioritou pohodlné posezení, nebo větší stolek? Pokud volíte raději to první a stolek vám stačí jen na hrnek kávy nebo skleničku vína, mohl by vás zaujmout balkonový nábytek z nerezové oceli ADDU Piräus. Jeho předností jsou dvě široká a velmi pohodlná křesla, do který si můžete sednout i v tureckém sedu nebo skrčit nohy pod sebe. Stolek je pak menší, prosklený a elegantní.

Zdroj: Bonami

Pokud si chcete posedět na balkonu vždycky jen chvilku, zkuste to s balkonovou lavicí. Není sice tak pohodlná jako křeslo, ale snadno ji přisunete ke stěně a zabere tak méně místa. K dostání jsou lavice dřevěné, kovové i plastové. Některé dokonce i s úložným prostorem. Nás nadchla černá kovová lavice Geese Gap, která se hodí do vintage stylu, ale i na super moderní balkon.

Pro ty, kteří mají raději vzdušnost a nechtějí zahltit malý balkon nábytkem máme tip na závěsné křesílko Le Bonom Hylla v boho stylu. Můžete si v něm číst, relaxovat nebo se jen tak pohupovat a popíjet oblíbený čaj nebo víno. A pokud nemáte, kam takové křesílko zavěsit, nezoufejte. Existuje i řada závěsných křesel, které mají vlastní stojan, měkké polstrování a jsou nejen krásná, ale i pohodlná. Třeba jako závěsné křeslo z umělého ratanu Le Bonom Azuro.

Zdroj: Bonami

Materiály balkonového nábytku

Líbí se vám proutěné křeslo nebo balkonový set z ratanu, ale nejste si jisti, zda vydrží? Balkonový nábytek je vhodné vybírat podobně, jako zahradní nábytek. Záleží také na tom, zda vám na balkon – a tudíž i na nábytek – prší, nebo je skryt v suchu. Pokud není nábytek vystaven přímému dešti, sněhu nebo slunci jako na zahradě, můžete si dovolit i náchylnější materiály, jako právě proutí nebo přírodní ratan. Raději ale nesahejte po klasickém nábytku, který je určený do interiéru, a hledejte mezi zahradními a balkonovými sety. Vydrží rozhodně déle. Zvolit tedy můžete prakticky cokoliv – ratan, umělý ratan, dřevo, kov i plast.

Zdroj: Bonami

Malý, ale útulný

Balkonový nábytek už máte vybraný, ale k dokonalosti stále něco chybí? Jsou to doplňky a dekorace, které by balkon zútulnily a proměnily ho v onu vysněnou oázu. Nepodceňujte to. I romanticky zavěšená LED světla nebo polštářky na dřevěné lavici udělají mnoho.

Zdroj: Bonami

První, čím doporučujeme začít, jsou květiny na balkon. Volit můžete popínavé rostliny, bohatě kvetoucí surfinie v závěsných květináčích, nebo truhlíky s muškáty. Je jen na vás, zda svůj balkon zaplníte jen zelení, nebo i barevnými květy. A pokud máte rádi květiny řezané, neváhejte a postavte na balkonový stolek vázu s tulipány nebo jinými voňavými květinami.

Aby se vám sedělo pohodlně, nezapomeňte na již zmíněné polštářky a měkoučkou deku, kterou se můžete přikrýt v chladnějším počasí. Pokud máte krytý balkon, můžete si ho užívat i za deště a chladnějšího počasí. Stačí se jen pořádně zachumlat a uvařit si horký čaj.

Náš tip!

Je váš balkon vystaven celodennímu slunci a přes den si ho moc neužijete? I to se dá vyřešit. Stačí si vybrat vhodné stínění, např. některý z řady slunečníků, které najdete na Bonami.cz.

Zdroj: Bonami

Ještě něco by vám na balkoně, i když malém, nemělo chybět. Jsou to světla, světýlka a svíčky. Právě ty dokreslují romantickou a útulnou atmosféru víc než cokoliv jiného. Zapalte si svíčku na stolku, na parapet postavte lucerny, do květináčů zapíchejte LED svítilny a pod strop zavěste světelný řetěz. Vyhledávejte v nabídce zahradního osvětlení a nemůžete vybrat lépe.