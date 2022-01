Ochrana pleti v zimě: proč potřebujete zimní pleťový krém?

Tyto problémy s pletí lze vyřešit použitím kvalitního krému se silnou ochrannou funkcí.

V zimě je pleť vystavena silnému mrazu a negativním vnějším vlivům, kvůli čemuž potřebuje účinnější péči. Pokles teploty, studený vzduch, vítr, topení, nedostatek slunečního záření, zpomalení metabolických procesů, nedostatek vitamínů - to vše vede k výraznému zhoršení stavu pleti. Vzniká nadměrná suchost, olupování, zarudnutí a podráždění. Tyto problémy s pletí lze vyřešit použitím kvalitního krému se silnou ochrannou funkcí.

Konzistence zimního krému by měla být hustá a složení by mělo být bohaté na vyživující komponenty. Díky tomu zimní přípravky chrání pokožku obličeje před dehydratací a vysoušením. Letní pečující přípravky s lehkou texturou tohle nezvládají. Před nákupem si vždy prostudujte složení krému a dávejte přednost těm kosmetickým produktům, které jsou označené slovy „výživující“ nebo „zimní“.Takové pleťové krémy by měly obsahovat oleje a rostlinné extrakty.

- živočišné tuky spolehlivě chrání před negativními škodlivými účinky, zabraňují dehydrataci;

- silikony a polymery vytvářejí ochranný film. Musíte však pochopit, že v létě pleti škodí, ale v zimě naopak ji účinně chrání. Doporučujeme si krém s obsahem takových látek smýt, jakmile se vratíte domu a aplikovat lehký vyživující přípravek;

- rostlinné oleje hloubkově vyživují pleť, podporují tvorbu přirozené lipidové vrstvy;

- alantoin a panthenol obnovují poškozené oblasti a zmírňují podráždění;

- vitamínové komplexy změkčují a zvlhčují pleť;

- glycerin a kyselina hyaluronová podporují hloubkovou hydrataci.

POZOR! Vždy aplikujte krém na obličej 30-40 minut před odchodem ven, aby se vstřebal. Odborníci doporučují obnovit vrchní vrstvu přípravku po 6-8 hodinách.

Pleťový krém s optimálně vyváženým složením má za úkol:

chránit před extrémním poklesem teplot;

chránit před agresivními účinky mrazu, větru, sněhu;

zabranit nadměrnému vysychání pleti během topné sezóny;

vytvořit ochranu proti povětrnostním vlivům;

nasytit pokožku živinami;

hlubkové zvlhčit.

Speciální večerní pečující rituál v zimním období

Během dne se na obličeji hromadí prach a toxiny, proto je potřeba večer pleť důkladně vyčistit. Čisticí pěna nebo gel pomohou jemně odstranit nečistoty. Večer je důležité zajistit regeneraci pleti, která byla vystavena mrazu. Buňky se nejaktivněji obnovují během noci. Podpořit tento postup můžete použitím Intenzivního regeneračního nočního pleťového krému, který hydratuje pleť.