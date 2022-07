Pod pergolou si užijete každý den od jara až do zimy

Dali byste si rádi kávičku nebo pohráli s dětmi na zahradě na čerstvém vzduchu, ale nemáte žádný stín, kam byste se schovali před ostrými slunečními paprsky? Rozpálili jste gril, maso už je skoro hotové a najednou vaši pohodu naruší nečekaná průtrž mračen? Pro takové případy si pořiďte kvalitní zahradní pergolu – určitě neprohloupíte.

Správná zahradní pergola by měla mít čtyři P

1) Praktická

Dobrá zahradní pergola je taková, která je praktická. Pokud je dobře navržená a postavená, tak vám poskytne stinný azyl před letním žárem a ochrání vás před deštěm i větrem. Jedním z typů pergoly je takzvaná bioklimatická pergola, která s sebou přináší řadu praktických výhod. Jde o jeden z nejmodernějších způsobů zastřešení terasy. Funguje na principu speciálních naklápěcích lamel, díky kterým si sami nastavíte míru zastínění. Lamely lze úplně zavřít a docílit pevné střechy, která vás ochrání před nepřízní počasí.

Lamely pergoly lze i úplně dovřít a docílit tak plného zastřešení Zdroj: Climax.cz

Moderní bioklimatické pergoly se vyznačují dlouhou životností a vzhledem k provedení z hliníku jsou navíc prakticky bezúdržbové.

2) Pěkná

Zahradní pergola může být krásnou dekorací vašeho domu a zahrady. Velkou roli v tom případě může hrát barva pergoly. Odstín hliníkové pergoly si ale ve většině případů můžete zvolit podle svého gusta. Od designů imitujících dřevo po jednoduché jednobarevné varianty, které lze například sladit s fasádou vašeho domu.

Pod pergolou si můžete vytvořit letní i zimní zahradu Zdroj: Climax.cz

Pokud do pergoly dáte květiny nebo po ní necháte pnout kvetoucí rostliny, tak její efekt ještě umocníte. Svěží zeleně se nemusíte vzdávat ani v zimě. Pokud se navíc rozhodnete pro boční zasklení pergoly, můžete z jejích benefitů těžit celoročně a užívat si blízkost přírody i v případě, že venkovní teplota výrazně poklesne. Přes terasové dveře či okno se vám pak otevře pohled do do zimní zahrady plné nádherných rostlin. Jakoby ani nebyla zima. V pergole bez vytápění se bude dařit muškátům, oleandrům, fíkovníkům nebo eukalyptu. Pokud byste ji vytápěli, tak v ní dokonce můžete pěstovat tropické rostliny jako orchideje, bromélie či banánovník.

3) Pohodlná

V teplých dnech se nikomu nechce sedět doma. Není zkrátka nic lepšího, než když vyjdete ven, sednete si na pohodlné křeslo pod přístřešek a prostě jen relaxujete. Součástí pergoly bývá samozřejmě zahradní nábytek, ať už ze dřeva nebo ratanu, který vyčaruje oázu klidu a ideální místo pro odpočinek. Zahradní pergolu můžete doplnit třeba o houpací křeslo nebo hamaku. Můžete v ní mít knihovničku či malou ledničku s chlazenými nápoji nebo připravenou deku na případné přikrytí, kdyby přišlo nečekané ochlazení.

Zahradní nábytek je nepostradatelnou součástí pro relax pod moderní pergolou Zdroj: Climax.cz

A zapomenout samozřejmě nesmíme ani na gril. Pod pergolu můžete umístit buď samostatný gril nebo si zde vybudovat celou venkovní kuchyni. Záleží jen na vás a na prostoru, který máte k dispozici.

A jeden tip pro ty, kterým se nechce vstávat z křesla – bioklimatické pergoly podporují i nejmodernější technologie. Praktickou funkcí je například automatické ovládání, díky kterému nemusíte pergolu zatahovat ručně. Vybrané modely dokonce podporují ovládání prostřednictvím chytrého telefonu nebo mají speciální dešťový a větrný senzor, který rozpozná nepřízeň počasí a na základě toho na pergole automaticky uzavře lamely.

4) Prostorná

Nevěříte, že pergola může být prostorná? Záleží jen na vašich možnostech, co se týče místa i financí. Stačí zvolit dostatečné rozměry a můžete v ní pořádat i rodinné srazy, oslavy pro děti či večírky. Ostatně, není lepší party, než je garden party. Pro takové případy lze pergolu vybavit venkovními reproduktory. Nároční zákazníci si mohou dokonce pořídit v případě hliníkové pergoly speciální modul, který kopíruje celou šířku střechy a má stejnou barvu laku jako pergola. Neviditelně zabudované reproduktory a případně i topný článek jsou mimořádně elegantní. Díky němu můžete v pergole poslouchat oblíbenou hudbu a hřát se pod topením za chladnějších večerů.

Poté co jsme zmínili finanční možnosti, tak je třeba říct, že se neustále zvyšují ceny stavebních materiálů a roste také inflace. Snižování cen zřejmě jen tak nepřijde, takže čekání se moc nevyplatí. Je rozumější pergolu objednat co nejdříve, než se ceny zase navýší. Hliníková pergola zvýší hodnotu vašeho bytu nebo domu.

Nadčasový design hliníkové pergoly vkusně doplní exteriér domu Zdroj: Climax.cz

Co vše se dá dělat pod pergolou

Mít u domu pergolu znamená příležitost pro mnoho různých zábavných činností. Co vše se dá v této relaxační zóně podniknout?

Jídlo a pití: pergola se hodí pro volné i všední dny. Pokud rádi vaříte, nebo se stravujete doma, není nic lepšího než si za teplých letních dní prostřít venku pod pergolou. Můžete si sem nanosit veškeré jídlo a vychutnat si krásné chvíle se svými blízkými – a je úplně jedno jestli se tímto způsobem rozhodnete snídat, obědvat, nebo večeřet. Kde jinde si doma užít východu slunce či teplých letních večerů, než právě tady?

V pergole můžete i grilovat – ovšem za předpokladu, že dodržíte bezpečnostní opatření. V zimě překvapte své kamarády a pozvěte je třeba na únorovou grilovačku. Pod pergolou je dostatek čerstvého vzduchu, takže se nemusíte bát, že byste od grilování načichli.

Cvičení a trénink: v teplém období roku je příjemné cvičit venku. Jste na čerstvém vzduchu a pod pergolou navíc chráněni před deštěm a sluncem. Můžete si sem přemístit cvičební podložku nebo třeba i posilovací lavici a činky. Možností, jak zapracovat na své kondici je spousta.

Zacvičte si na čerstvém vzduchu a vylepšujte každý den svoji kondici Zdroj: Climax.cz

Hry a zábava: děti milují zahradní stavby, různá zákoutí, domečky a také pergoly. Na stů jiml pohodlně rozložíte i velkou deskovou hru, nebo tu můžou hrát pexeso, aniž by jim kartičky rozfoukal vítr. Udělat si mohou také třeba tvořivou dílničku. A co dospělí? Těm může stačit sednout si do křesla a číst si nebo luštit křížovky.

Pergola poskytuje zázemí pro celou rodinu Zdroj: Climax.cz

Dolaďte pergolu k dokonalosti screenovou roletou

Každý, kdo strávil pod pergolou čas v různých denních dobách ví, že sluneční paprsky mění svůj směr a tak pronikají i do prostoru pod pergolou. Záleží samozřejmě na orientaci domu, nicméně bočním paprskům v dopoledních nebo naopak odpoledních hodinách se málokdo vyhne. Vhodným řešením je pak pořízení screenových rolet.

Screenové rolety do pergoly jsou ze speciální tkaniny, která je průhledná z každé strany jinak. Směrem ven většinou okolo 80 %, směrem dovnitř do pergoly pak výrazně méně okolo 40 - 60 %. Pod pergolou si tak zachováte soukromí a naopak vám nic nebude bránit výhledu ven.

Screenové rolety do pergoly vám dopřejí soukromí a nebrání ve výhledu Zdroj: Climax.cz

Screenová roleta část slunečních paprsků odrazí, část pohltí a zabrání tak přehřívání prostoru pod pergolou, narozdíl od běžné látkové rolety, která pouze stíní. Ve stažené poloze jsou screeny odolné proti větru i dešti.

Existuje hned několik možností, jak zastřešit terasu, nicméně nejlepší volbou je bezpochyby pergola. Díky pergole bude váš dům a zahrada vypadat lépe. Poskytne vám perfektní zázemí pro vaše posezení o samotě nebo s přáteli. Poslouží jako sluneční clona i deštník. Budete tak moci trávit mnohem více času venku.