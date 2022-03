Poradíme, jak udělat chutnou, ale zdravou snídani!

Snídej sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli - staré známé sousloví, které nese jedno jediné poselství, a sice snídaně je základ dne. Stále se však stává (i po letech kladení důrazu na toto jídle dne), že lidé na snídani zapomínají, čímž se obírají o tolik potřebnou energii, kterou by mohli vynaložit na mnoho každodenních činností. Někdy je však kamenem úrazu to, že si nejsou jistí, jak připravit chutnou, ale zároveň zdravou snídani. A s tím rádi poradíme.

Vyváženost na prvním místě

Obecně platí, že při sestavování zdravé a chutné snídaně bychom neměli zapomínat na vyváženost. Bílkoviny, sacharidy i zdravé tuky mají být nedílnou součástí jídla. Tím, že si připravíte sladší pokrm, hravě tím zaženete dopolední chutě na nezdravé pamlsky.

Učarovala vám proteinová dieta? I její součástí jsou sacharidy, jichž může být ve snídani trošku víc než v jiných jídlech dne.

Vyváženost v číslech

Ať už zvolíte keto dietu, nebo dáte přednost jinému způsobu stravování, množství bílkovin by se ve snídani mělo pohybovat kolem dvaceti až třiceti gramů. Právě tento objem nás dokáže dostatečně zasytit, dále také podpořit zdraví svalů a ve spojení s obsaženými sacharidy i doplnit potřebnou energii.

Nejlepší keto diety na tento příděl pamatují. Ostatně revoluční způsob stravování na množství přijímaných proteinů pamatuje, na tom je založen. Při využití jiného dietního programu si raději procházejte uvedená složení, ať jste si přísunem makroživin opravdu jistí.

Vajíčka na sto různých způsobů

Když jsme si vědomi toho, jak by snídaně měla vypadat po stránce nutriční, přichází čas na konkrétní tipy, co si k snídani připravit. Trefou do černého jsou za všech okolností vajíčka, která si lze připravit na sto různých způsobů. Můžete si je připravit se špenátem a kapkou balzamikového octa. Můžete je mít jak míchaná, tak ve formě omelety nebo volských ok.

Abyste doplnili i potřebné sacharidy, čerstvé ovoce je dobrou společností ke zmiňovaným vajíčkům.

Ovesné vločky do jogurtu i do kaše

Dopustit se nedá ani na ovesné vločky, které mají řadu pozitivních přínosů pro zdraví. Snižují hladinu špatného cholesterolu v krvi, také zahání pocit hladu. Nejčastěji se z nich připravují kaše, ale přidávat se mohou s klidným svědomím také do jogurtů nebo tvarohu. Opět se kombinují s ovocem, které je v dopoledních hodinách povolené prakticky v rámci každé diety.

Avokádo? Mňam!

Navštěvujete pravidelně různé podniky v okolí právě v čase snídaní? Určitě jste zaznamenali, že z takzvaných “avotoastů” se stal obrovský hit. A nelze se tomu divit. Tato chutná, ale hlavně vyvážená a zdravá snídaně člověka dostane do kolen. Inspirujte se a jeden takový toast si připravte v pohodlí domova.

Avotoasty se připravují jednoduše - na plátek celozrnného toastu se nanese krémový sýr, na který se následně položí nakrájené plátky avokáda. Osolíme, opepříme a nahoru přidáme volské okolo, které dodá toastu na chuti.

Proteinové shaky, když nestíháte

Co by to bylo za seznam chutných a zdravých snídaní, kdyby v něm chyběla zaručená rychlovka v podobě proteinových shaků. Připravit si proteinové nápoje není žádná věda, stačí kvalitní protein smíchat s vodou nebo mlékem. Pro doplnění výživových látek do drinku přidejte chia semínka nebo kousky ovoce, které máte zrovna po ruce.

Případně si stejným způsobem připravte smoothie. Stačí jen smíchat to, co máte zrovna po ruce a co vám chutná. Dnes je smoothie považováno za skvělou a vitamíny nabitou snídani, protože se v něm mísí především různé druhy ovoce a zeleniny, případně kvalitní rostlinná mléka plná minerálů.