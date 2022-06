Praktické tipy pro vybavení předsíně a chodby

Abyste se ve svém domově cítili příjemně, je důležité nastolit si v něm nějaký systém. Díky tomu totiž bude mít každá věc své jasně stanovené místo a udržování pořádku tak bude snadné. Jaký nábytek a doplňky by neměly chybět v žádné předsíni? Vytvořili jsme pro vás praktického průvodce tím, na jaké věci při zařizování vstupní místnosti nezapomínat

Co od kvalitního nábytku do předsíně očekáváte?

Nábytek do předsíně a chodby je zvláštní kategorií. Na rozdíl od nábytku do ostatních místností, jsou na něj kladeny poměrně vysoké nároky. Předsíňový nábytek totiž musí poskytovat dostatek prostoru pro všechny oděvy, ale zároveň v chodbě zabírat co nejméně prostoru. Jaká další rozhodnutí, kromě výběru vhodného nábytku, na vás při zařizování předsíně čekají?

Praktický botník s dostatečným úložným prostorem je nezbytností

První položkou, co vás možná napadne v souvislosti s předsíní či chodbou, je prostorný a praktický botník. Ten je opravdu nezbytný. Právě díky botníku totiž můžete již po vstupu do bytu nastolit určitý systém a nepatřit k těm lidem, kteří své boty nechávají ležet tam, kde je sundají.

Šatní skříň do předsíně patří

Dalším kusem nábytku, který nesmí v žádné chodbě chybět, je šatní skříň. Ideálně tak velká, aby se do ní vešly veškeré aktuálně nošené svršky. Ano, můžete je mít na věšáku, ale pokud nejsou mokré od deště, je mnohem praktičtější skladovat je na ramínkách uvnitř šatní skříně. Nejenom, že si díky tomu ušetříte práci při úklidu, ale rovněž se budete držet pravidla, že veškeré oblečení bude na jednom místě.

Zdroj: Shutterstock

Kam s maličkostmi?

Jakmile všechny bundy a kabáty pověsíte na ramínka, rozhodně byste neměli zapomenout na komodu. Ta je totiž praktická na ukládání menších věcí, co nejsou kam jinam dát. Ať už je řeč o taškách, kabelkách nebo klíčích, vše se dá uschovat právě do komody. Její povrch navíc můžete využít jako odkládací plochu a položit na ni například misku na klíčky od bytu nebo vázu s čerstvými květinami.

Nezapomeňte na zrcadlo

Bez čeho nikdy neopouštíte svůj byt? Nemáme na mysli žádnou věc, ale činnost, co uděláte před každým odchodem. Ano, podíváte se do zrcadla. Díky tomu se ujistíte, že vypadáte skvěle a můžete vyrazit vstříc práci, na schůzku nebo kamkoliv jinam. Proto je praktické pověsit zrcadlo právě do předsíně. Při jeho výběru rozhodně nebuďte minimalisty. Čím větší zrcadlo, tím lepší.

Dávejte pozor, kam šlapete

Pokud existuje věc, kterou spousta lidí při zařizování předsíně podceňuje, je to rozhodně podlaha. Přitom se jedná o nejdůležitější část celé vstupní místnosti. Podlaha v chodbě by měla být odolná, protože po ní pravděpodobně často budete chodit ve venkovní obuvi. Zároveň je nevyhnutelné, že vám na ni čas od času spadnou klíče, deštník a další věci. Kromě odolnosti by měla být také snadná na údržbu, abyste si kamínky, písek a další nečistoty zvenčí neroznosili po celém bytě.

Posviťte si na to

Samozřejmě je nesmírně důležité i osvětlení, jenž se v chodbě nachází. Nejčastěji se v chodbách a předsíních setkáme se zapuštěnými stropními světly, které celou místnost dokonale rozsvítí a prosvítí i ten nejtemnější kout. Stropní světla rozhodně můžete doplnit světly nástěnnými, a pokud máte dostatečně velkou podlahovou plochu, tak i stojacími. Pokud totiž něčeho musí být v předsíni dostatek, tak světla.

Čím organizovanější bude zařízení vaší předsíně, tím snazší bude váš život. Zaměřte se na zařízení vaší vstupní chodby. Myslete na to, že by v předsíni neměly chybět následující položky: šatní skříň, botník, komoda, velké zrcadlo, odolná podlaha a dostatečné osvětlení. Díky tomu bude každý váš odchod i příchod pohodlný a bezproblémový.