S příchodem jara začíná sezona rekonstrukcí. Na co si dát pozor?

Důkladný plán, dostatečná finanční rezerva i detailní harmonogram. To jsou jedny z klíčových atributů, na které by měl brát člověk ohled při rekonstrukci vlastního bydlení. Jak vyhovět přísné legislativě týkající se energetické náročnosti? Jak naplánovat rozpočet? A kolik firem k rekonstrukci přizvat? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek.

Pokud člověk připravuje rekonstrukci stávajícího domova nebo nemovitosti, kde aktuálně žije, měl by se zamyslet nad základní věcí – a to, zda rekonstrukce umožní objekt využívat pro všechny nezbytné činnosti. V opačném případě by se měl uživatel poohlédnout po dočasném náhradním bydlení. Pokud člověk modernizuje svůj aktuální domov, často to znamená, že je celý proces daleko rychlejší než v případě starší nemovitosti, kterou uživatel právě kupuje.

I tak ale u všech variant platí, že uspěchání i menšího detailu se nemusí do budoucna vyplatit. Základem je tedy promyšlený plán oprav a s nimi spojených výdajů. Jejich výši je často těžké odhadovat, vyplatí se proto kalkulovat vždy s určitou finanční rezervou která by měla dosahovat ideálně 20 procent. U některých rekonstruovaných míst může člověk zjistit, že kromě nich bude nutné modernizovat i další části domu. V jiných případech pak zase může nastat situace, kdy uživatel nechce snížit z ceny na úkor kvality rekonstrukce. A musí tak zvolit nákladnější řešení.

Obecně se tedy doporučuje vytvořit si finanční polštář, ze kterého ve finále může nějaká část zbýt, než nakonec zjistit, že rekonstrukce podle ideálních představ je příliš nákladná. Během plánování je tedy dobré udělat si důkladný průzkum trhu a zjistit nejen kolik stojí materiály či nová zařízení, ale také například práce řemeslníků či odvoz odpadu. Ceny některých položek se totiž od původních představ mohou ve finále lišit.

Z hlediska plánování je dobré myslet také na časový harmonogram. Jednotlivé části rekonstrukce musí mít v řadě případů správnou posloupnost a vzájemně na sebe navazovat. Nedává například smysl nejprve zateplovat fasádu a až poté měnit okna. Pokud rekonstrukci neprovádíme svépomocí, je dobré myslet i na vytíženost stavebních či montážních pracovníků. Většina z nich má termíny zablokované na několik týdnů dopředu. Řadu věcí je také nejprve nutné vyrobit, což může znamenat i několikaměsíční čekání. Ve finále tedy platí, že pokud si chcete užívat svůj nově zrekonstruovaný domov už o letních prázdninách, měli byste mít na začátku dubna připravený plán rekonstrukce, prozkoumaný trh a poptanou většinu odborníků, kteří se na rekonstrukci budou podílet. I jejich samotná práce totiž nějaký čas zabere.

V neposlední řadě je pak důležité dbát i na současnou legislativu. Pokud budou součástí rekonstrukce i nové části stavby, které vyžadují stavební povolení, je dobré se jim věnovat dlouho dopředu. Samotné získání povolení může celou záležitost výrazně pozdržet.

Zákonné úpravy také postupně zpřísňují požadavky na energetickou náročnost staveb směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou. Vyplatí se na to myslet nejen například u zateplování. „Klíčovým faktorem bývá také stínění. Při použití vnitřních žaluzií prakticky nelze dosáhnout nových legislativních standardů. Při rekonstrukci proto lidem doporučujeme zvolit venkovní žaluzie či předokenní rolety. Jejich účinnost je výrazně vyšší, v létě tak stavbu pasivně chladí a v zimě umožní její lepší izolaci. Energetická náročnost budovy se tím výrazně snižuje,“ uvedl Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti LOMAX, která je tuzemským producentem stínicí techniky a garážových vrat. Právě ta podle Přichystala hrají neméně důležitou roli. Pokud jsou vrata kvalitní a zvládnou přerušit tepelné mosty, zlepšují tepelnou izolaci jinak choulostivého prostoru garáže.

V neposlední řadě je u každé rekonstrukce dobré myslet také na kvalitu jejího provedení. Pokud už člověk stavbu modernizuje, činí tak zpravidla za účelem, aby mu v kvalitním stavu vydržela co nejdéle. Vyplatí se tedy zabrouzdat i do referencí odborných firem a řemeslníků. „Nejlevnější zpravidla neznamená nejlepší, spíše naopak. V případě například garážových vrat implikuje vyšší cena použití kvalitnějších materiálů, které se ve finále projeví v celkové efektivitě rekonstrukce. Kromě toho se vyplatí zvolit si při komplexnější rekonstrukci na realizaci co nejméně firem, aby se celý proces nezdržoval. Ve společnosti LOMAX se tak můžeme postarat o modernizaci garážových vrat, stínicí techniky, vchodových dveří a částečně i oken. Jednotlivé prvky zároveň umíme také sladit do systému chytré domácnosti,“ uzavřel Petr Přichystal.