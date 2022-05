S řízeným větráním můžete doma dýchat z plných plic

Pokud jste ve fázi plánování nového bydlení, pravděpodobně jste zavaleni informacemi a návody, co vše by váš nový dům měl mít. Zaměříme-li se na to nejpodstatnější, zůstane nám řádně zateplená obálka domu, kterou dnes docílíte standardními stavebními materiály. Otopná soustava, která by alespoň částečně měla být nezávislá na dodávkách z veřejných energetických sítí a využívat obnovitelné zdroje, například v podobě solárních panelů nebo krbové vložky na dřevo. A v neposlední řadě by váš dům měl být vybaven sofistikovaným systémem větrání, který zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu v moderních utěsněných interiérech.

Nejdůmyslnějším řešením je v tomto případě systém řízené větrání s rekuperací tepla, který splní požadavek na přísun čerstvého vzduchu a zároveň zabraňuje únikům tepla. Systém řízeného větrání si navíc poradí i s přílišnou vlhkostí, která bývá častým problémem ve špatně větraných zateplených budovách. Nemalým bonusem je i to, že od letošního ledna zařazení řízeného větrání do projektu značně usnadní získání stavebního povolení. Navíc můžete zhruba polovinu nákladů pokrýt z dotací.

Systém řízeného větrání Schiedel KombiAir Zdroj: SCHIEDEL

Spolehlivý, úsporný a velmi tichý systém pod názvem KombiAir nabízí společnost Schiedel. Srdcem celého systému je závěsná jednotka @Zehnder, ve které se odehrává veškerá aktivita. V zimě je zde přicházející studený vzduch ohříván vzduchem odpadním. V létě se tato funkce vypne díky systému Bypass, aby se například během chladnějších nocí neohříval čerstvý vzduch zvenčí. Dále je v jednotce upravována vlhkost tak, aby dosahovala optimální hladiny a díky zabudovaným filtrům je přicházející vzduch filtrován od pachů, prachu a pylů. Výrazně se tak uleví alergikům například v pylové sezóně. S řízeným větráním KombiAir ale pocítí výrazné zlepšení života prakticky každý. V dobře větraných prostorách se lépe spí, člověk se budí odpočatý a přes den má více energie. Jelikož trávíme v interiérech mnohem více času než dříve, ovlivňuje kvalita vnitřního prostředí náš život více, než si připouštíme. Jednotka KombiAir navíc vyniká energetickou účinností až 95%, nízkou spotřebou a výjimečně tichým povozem, který není u konkurence samozřejmostí.

Veškerá aktivita se odehrává v závěsné jednotce @Zehnder, z ní je čerstvý vzduch rozvody schovanými ve stropní nebo podlahové konstrukci veden po celém domě Zdroj: SCHIEDEL

Jednotka tak může být umístěna prakticky kdekoliv v domě. Ideální je samozřejmě technická místnost. Vejde se ale i do skříně například v předsíni. Za běžného režimu je chod řízeného větrání KombiAir naprosto neslyšný. Mírnou aktivitu v samotné jednotce zaznamená lidské ucho pouze při zvýšeném výkonu, který se spíná například při sprchování nebo návštěvě toalety.

Řízené větrání je primárně určené k využití v zimních měsících, kdy mají lidé tendenci otevírat okna co nejméně. Pro ty, kteří žijí na rušných ulicích však bude vítaným doplňkem i v létě. Stačí zavřít okna, zapnout řízené větrání a můžete v klidu spát.

Systém rozvodů řízeného větrání, které jsou vedeny podlahou nebo stropem naprojektuje výrobce Schiedel. Ten se postará i o instalaci a následný servis. Spojení se silným hráčem v oblasti vytápění a větrací techniky má výhodu i v tom, že můžete využít nabídku dalších důležitých prvků moderního bydlení. Schiedel dodá v případě potřeby vyhovující krbovou vložku s kompatibilním komínovým systém. Zakomponováním krbové vložky do projektu navíc stavebník doloží požadované využití obnovitelného energetického zdroje a tím dostojí legislativním požadavkům. Navíc ve velmi napjaté situaci na energetickém trhu je diverzifikace tepelných zdrojů vhodná nejen z hlediska úspor, ale i ze strategického hlediska. Pro moderní interiér je zásadní těsnost celého systému a nezávislost na vzduchu z místnosti. Tomuto požadavku dostojí například systém Kingfire, kde je vzduch potřebný k hoření nasáván zvenčí, samostatnou šachtou umístěnou v komínovém tělese.

Monoliticky komínový systém se zabudovanými krbovými kamny Schiedel Kingfire Zdroj: SCHIEDEL